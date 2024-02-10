الشال ميزانية 2025/2024 غير مستدامة وستعجز عن الاستمرار في التوظيف



مصروفات الميزانية الجديدة بـ 24.5 مليار دينار.. ثاني أعلى إنفاق بتاريخ الكويت مشروع ميزانية العام المقبل تعد نسخة مكررة من سابقاتها.. ولا يمكن استدامتها

قال تقرير الشال الأسبوعي إن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025، هو موروث من الحكومة السابقة، ولا يفترض أن يقرأ على أنه منهاج الحكومة الحالية المالي، فمازال الوقت مبكرا للحكم على منهاجها، سلبا أو إيجابا.وأوضح «الشال» أن مشروع الموازنة نسخة مكررة من الموازنات السابقة، لا يمكن قراءة نهج لها، ولا يمكن استدامتها، هي أقل قليلا من سابقتها في جانبي الإيرادات والمصروفات، ولكنها ثاني أعلى موازنة في جانب المصروفات في تاريخ الكويت، مع تقارب شديد لمكونات مصارفها مع كل سابقاتها.وذكر التقرير ان جملة الإيرادات أقل بنسبة 4.1%، وجملة المصروفات أقل بنسبة 6.6% عن إيرادات ومصروفات الموازنة الحالية، بينما ظل بناء الموازنة على ما هو عليه تقريبا، فهي ممولة بنسبة 87% إيرادات نفطية، وتوزيع مصروفاتها نحو 79.4% رواتب وأجور ودعوم، يضاف لها نحو 11.3% مصروفات جارية أخرى، ليصبح نصيب الجاري من النفقات العامة 90.7%.كما أن إجمالي المصروفات المقدرة في مشروع الموازنة 24.5 مليار دينار، وإجمالي الإيرادات فيها 18.7 مليار دينار، والعجز المقدر للسنة المالية القادمة بحدود 5.8 مليارات دينار. وفي السنوات المالية الست، شاملة السنة المالية القادمة، أو الحقبة من 2019/2020 إلى 2024/2025، حققت الحسابات الختامية إضافة إلى ما قد تحققه الموازنتان الأخيرتان، عجزا ماليا في خمس سنوات منها بما مجموعه 30.7 مليار دينار وفقا للمنشور الرسمي لمشروع الموازنة القادمة.وأضاف التقرير: في سنة مالية واحدة فقط، هي 2022/2023، ولسبب استثنائي هو الحرب الروسية - الأوكرانية، حققت فائضا بحدود 6.4 مليارات دينار، وبسببه قفزت النفقات العامة في السنة المالية التالية لها، أي السنة المالية الحالية 2023/2024، إلى نحو 26.28 مليار دينار بعد أن كانت في السنة المالية السابقة بحدود 23.52 مليار دينار. أي ان صافي عجز السنوات المالية الست كان 24.3 مليار دينار.وما بين سنة الفائض الوحيد، وما مضى من السنة المالية الحالية، أو 10 أشهر، انخفضت حصة إنتاج الكويت من النفط بنحو 9.8%، وارتفعت تكاليف الإنتاج لتبلغ نحو 4 مليارات دينار أو ما يساوي كل النفقات الفعلية للسنة المالية 1999/2000، ورغم ذلك، انخفض معدل سعر برميل النفط الكويتي بنحو 12.7%. والقراءة في مشروع الموازنة القادمة يجعلنا نخرج بالانطباعات التالية، الأول هو أنها غير مستدامة وسوف تعجز عن الاستمرار في التوظيف من أجل التوظيف، والثاني أنها تفتقد أي هوية مالية، فهي لا تخلق فرص عمل مواطنة مستدامة ولا يتوافر فيها ما يكفي من أموال لبناء مشروع حيوي، ولا حتى قادرة على صيانة القائم من المشروعات، والثالث هو أن تركيبة مصروفاتها تجعل مرونة تكيفها مع تغير أحوال سوق النفط السلبية، في حدود الصفر.واختتم التقرير قائلا: «إنها موروث صعب ومدمر، هو حصيلة طويلة الأمد لسياسات مالية واقتصادية خائبة، وعلاجه يحتاج إلى مكاشفة ومصارحة بالإسقاط على أرقام لا تخطئ، ويحتاج إلى تغيير لقيم خاطئة خلقتها منظومة السياسات القديمة».