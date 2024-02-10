الكويتية لطيفة باقر تروي حكاية» البر والبحر« والتحول لنجومية »طائرة سلوى الصباح «

لاعبة نادي سلوى الصباح لطيفة طلال باقر تروي حكايتها مع الكرة الطائرة، وتميزها في سن مبكرة، وكيف أنها كادت تحترف لعبة الكيك بوكسينغ مع الطائرة، وحكايات من الكويت إلى ملاعب النسخة السابعة من بطولة الكرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

البر والبحر

دخولها إلى عالم الكرة الطائرة في سن مبكرة من حياتها وحماسها الكبير لأن تكون لاعبة مميزة تقول لطيفة باقر:» الرياضة وغيرها من الألعاب وممارستها بشغف كان نظاماً لجميع أفراد أسرتي وخاصة الوالد، فكان جميع أفراد أسرتي بما فيهم اخواني نحوّل الرحلات «البرية والبحرية» إلى أجواء رياضية تنافسية نمارس فيها مختلف الألعاب والرياضات بما فيها الكرة الطائرة التي تحولت معي من عشق عابر إلى ممارسة احترافية«.

وفاء للوالد

وكشفت لطيفة باقر عن تميزها وشغفها بكرة الطائرة وتميز بقية إخواتها في مختلف الرياضات بقولها: »أنا وجميع إخوتي دخلنا عالم الرياضة من باب الوفاء لوالدي الذي ترك ممارسة الرياضة في سن مبكرة بعد الزواج ليتفرغ للأسرة فكنا نحن شغله الشاغل وبمعرفتنا أنا وإخوتي لهذه الحقيقة قررنا تحقيق حلمه الرياضي في تكملة مشواره الذي توقف بسبب أسرته، فكان تميز أخي محمد في الكاراتيه، وأخي صالح في رياضة القفز بالزانة وكان بطلاً معروفاً، فيما تميز أخي حمد في رياضة الكيك بوكسينغ فكان بطلاً آسيوياً«.

شغف الكيك بوكسينغ

وحول الألعاب الأخرى التي ما زالت تمارسها مع الكرة الطائرة تقول لطيفة:“أحب رياضة الكيك بوكسينغ وهى الرياضة المحببة إلى نفسي وأمارسها بشغف، لكن تميزي في الكرة الطائرة مع نادي سلوى الصباح فضلاً عن كوني لاعبة منتخب حتم علي التخفيف من ممارسة لعبة الكيك بوكسينغ إلا في حدود ضيقة جداً وذلك مخافة التعرض لإصابة توقفني عن ممارسة الكرة الطائرة «.

الاحتراف ضرورة ملحة

وحول الاحتراف المفقود في كرة الطائرة العربية وليس الكويتية فقط تقول لطيفة:» حقيقة مؤلمة أن معظم بلداننا العربية لا يوجد فيها احتراف لكرة السلة وهو أهم الأسباب التي تؤخر تطور الطائرة العربية وتعيق وصولها للعالمية التي تتطلب التعلم من تجارب الآخرين فضلاً عن اكتساب خبرات التنافسية عبر اللعب في دوريات قوية تختلف عن دورياتنا المحلية في جميع تفاصيلها «.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز