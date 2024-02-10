النفط يحقق مكاسب أسبوعية بسبب قلة الإمدادات والصراع في الشرق الأوسط

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بنحو 6 بالمئة على أساس أسبوعي، مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، وتصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، وتأثير تعطل الإنتاج في أسواق المنتجات المكررة. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع بلغ 56 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة ليغلق عند 82.19 دولارا للبرميل. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا، أي 0.8 بالمئة، لتصل إلى 76.84 دولارا للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة للنفط على مدار الأسبوع، مدعومة برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراح حماس لوقف إطلاق النار يوم الأربعاء. وجاء ارتفاع الأسعار بعد خسارة 7 بالمئة في الأسبوع السابق. وساعد القصف الذي استهدف مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة يوم الخميس، على ارتفاع أسعار النفط بنحو 3 بالمئة، في حين واصلت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة، غاراتها الجوية على قطاع غزة. كما تلقت العقود الآجلة للنفط الخام الدعم من ارتفاع أسعار البنزين والديزل، حيث أدى التوقف الكبير في مصافي التكرير الأمريكية، سواء المخطط له أو غير المخطط له، إلى الضغط على أسواق المنتجات المكررة. وسجلت العقود الآجلة للبنزين ارتفاعا بنسبة 9 بالمئة تقريبًا الأسبوع الماضي لتصل إلى 2.34 دولارًا للغالون، بينما ارتفعت العقود الآجلة لزيت التدفئة بنسبة 11 بالمئة إلى 2.96 دولارًا للغالون. وعاد الإنتاج المحلي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكان الطقس البارد في المناطق المنتجة للنفط الشهر الماضي قد تسبب في حدوث تعطل واسع في منشآت الإنتاج.
انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا بسبب ضعف الطلب وارتفاع المخزونات
انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتبقى دون مستوى الـ 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للأسبوع الرابع على التوالي، مع توقعات محدودة بالتعافي بسبب ضعف الطلب وارتفاع المخزونات. وتشير تقديرات مصادر الصناعة إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تسليمه في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا، قد تراجع 10 سنتات الأسبوع الماضي ليصل إلى 9.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال محللون إن بعض أجزاء شمال شرق آسيا شهدت بعض الطلب، خاصة الصين، لكن من المتوقع بشكل عام أن يتباطأ هذا الطلب في الأيام المقبلة على خلفية عطلة السنة القمرية الجديدة. ولا يزال من المتوقع أن يشهد شمال شرق الصين نهاية باردة لموسم التدفئة، حيث من المتوقع أن تظل درجات الحرارة خلال الليل من منتصف فبراير حتى أواخر مارس أقل بعدة درجات مئوية من المتوسط، ما يشير إلى تأخر موسم التدفئة في المنطقة عن نهايته المعتادة منتصف شهر مارس. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز على المؤشر الهولندي إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مع توقعات باعتدال درجات حرارة الطقس نسبيا، وعودة تدفقات الغاز النرويجية بعد انقطاع الإمدادات في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولا تزال أسعار الغاز في القارة الأوروبية مدعومة بتوقعات أكثر اعتدالًا في درجات الحرارة نهاية فصل الشتاء، ووفرة في شحنات الغاز الطبيعي المسال، وارتفاع في المخزونات، والتي تبلغ حاليًا 67.87 بالمئة.
إعداد: مؤسسة العطية.
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