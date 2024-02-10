"مصرف أبوظبي الإسلامي" يواصل ريادته في مجال الاستدامة من خلال برنامج تمويل السيارات الكهربائية (فولت)

(MENAFN
- Edelman) أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، أن برنامجه لتمويل السيارات الكهربائية (فولت) قد شهد اقبال كبير من قبل المتعاملين لتتجاوز نسبة تمويل السيارات الخضراء 2% من اجمالي تمويل السيارات، وذلك تماشياً مع التزام المصرف بتعزيز الاستدامة ودعم أهداف صافي الانبعاثات الصفري في دولة الإمارات.
ومنذ إطلاق منتج فولت في سبتمبر 2023، حظي باهتمام ملحوظ من طرف المتعاملين، حيث تم إجراء أكثر من 600 حجز جديد لتمويل السيارات الكهربائية. ويقدم البرنامج معدل تمويل تنافسي يبلغ 1,79%، وهو المعدل الأدنى في قطاع تمويل السيارات الكهربائية الجديدة.
وقال الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "يؤكد برنامج تمويل السيارات الكهربائية (فولت) على التزام المصرف بمسؤوليته تجاه البيئة والاستدامة. وكما يتضح من الأرقام، فقد شهدنا نجاحاً كبيراً منذ إطلاق البرنامج مع أكثر من 600 حجز جديد لتمويل السيارات الكهربائية ، حيث يعكس برنامج (فولت) الاهتمام والتأثير المتزايدين لالتزامنا بالتمويل المستدام."
ويتماشى نجاح برنامج (فولت) مع التزام "أبوظبي الإسلامي" بالممارسات المستدامة، في إطار استراتيجيته الأوسع نطاقاً في مجال الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما تؤكد إنجازات البرنامج، الجهود المستمرة التي يبذلها "أبوظبي الإسلامي" لدمج الاعتبارات البيئية في مبادراته التمويلية. ومن خلال مواصلة تعزيز الخيارات المستدامة، مثل تمويل السيارات الكهربائية، يعزز المصرف التزامه بالمسؤولية البيئية المتمثلة في الحد من الانبعاثات الكربونية. ويتماشى ذلك أيضاً مع استراتيجية "أبوظبي الإسلامي" الشاملة والمتعلقة بتبني وتطبيق مبادئ الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يضمن له اتباع نهج شامل للممارسات المصرفية الأخلاقية التي تعود بالنفع على المتعاملين والبيئة على حد سواء.
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