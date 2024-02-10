سبورتنج المصري وسلوى الصباح الكويتي يحجزان مقعديهما في نهائي «طائرة عربية السيدات 2024»

خطف فريقا سبورتنج المصري وسلوى الصباح الكويتي بطاقتي التأهل إلى نهائي مسابقة الكرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

وذلك بعد الفوز المستحق على فريقي الشارقة الإماراتي وبيبلوس اللبناني وجاء فوز فريق سبورتنج المصري على فريق الشارقة لرياضة المرأة الإماراتي بنتيجة (3-صفر) بالأشواط (25-22 و25-17 و25 – 8 ) فيما فاز فريق سلوى الصباح الكويتي

على فريق بيبلوس اللبناني بنتيجة ( 3-2 ) بالأشواط 25-22 و23-25 و25 – 22 و11-25 و 16-14 )

ترتيب المراكز

وفي مواجهات ترتيب المراكز من ( 5- 8) فاز فريق اكاد عنكاوا العراقي على فريق تل درة السوري بنتيجة 3 – صفر بالأشواط (25-22 و25-20 و25 – 20 ) فيما فاز فريق دي لاسال الأردني على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي بنتيجة ( 3-2) بالأشواط 25-21 و19-25 و26 – 28 و 25-21 و13 -15 ) ليتواجها اليوم (الاحد) في تمام الثانية عشرة بصالة نادي خورفكان للألعاب الرياضية في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس

مواجهات اليوم

وفي المواجهة الأولى وفي تمام العاشرة من صباح اليوم الأحد يلتقي الخاسران من مواجهة اليوم تل درة السوري مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك لأجل تحديد المركزين السابع والثامن واكاد عنكاوا العراقي يلاقي فريق دي لاسال الأردني لتحديد المركزين الخامس والسادس.

فيما تختتم البطولة يوم غد الاثنين بمواجهة تحديد المركزين الرابع والثالث وتجمع بين الشارقة الإماراتي وبيبلوس اللبناني وستكون المباراة النهائية وختام النسخة السابعة من مسابقة الكرة الطائرة بين سبورتنج المصري وسلوى الصباح الكويتي.

البحرين تتألق بـ «4» ميداليات جديدة.. وظهور مصري بخماسية

واصلت لاعبات القوى البحرينية، تألقهن في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بحصدهن يوم الجمعة، 4 ميداليات جديدة، في ثاني أيام «أم الألعاب» ضمن مسابقات النسخة السابعة للدورة،.واستطاعت لاعبات البحرين، في ثاني أيام منافسات القوى المقامة على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، حصد 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، التي أضافتها البحرينيات إلى رصيد الميداليات الخمس الملونة (2 ذهب- 3 فضيات) اللواتي حصدنها في أول أيام «أم الألعاب».

اليوم الثاني

كما سجلت منافسات اليوم الثاني، سطوع لاعبات مصر بقوة، بنيلهن 5 ميداليات ملونة (2 ذهب- 1 فضة- 2 برونز)، كما فازت العراق بواقع 7 ميداليات (1 ذهب- 3 فضيات- 3 برونزيات)، وتواجدت لاعبات سلطنة عمان على منصات التتويج، بتتويجهن بفضية.

سباق 400

وجاءت أولى الميداليات الذهبية للبحرين في اليوم الثاني، عبر العداءة زينت محمد موسى، بفوزها في سباق 400 متر عدو، محققة زمناً قدره 54.58 ثانية، وجاءت زميلتها عواطف أحمد في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 55.34 ثانية، وفي المركز الثالث جاءت العراقية دييه نزار رفيق بزمن 58.71 ثانية.

عداءات البحرين

وواصلت عداءات البحرين تألقهن، بفوز مارتا يوتا بذهبية سباق 800 متر جري، بزمن قدره 02:09.8 دقيقة، وحلت العراقية نرجس حسين سواعد في المركز الثاني بزمن 02:16.6 دقيقة، متفوقة على زميلتها العراقية سارة فاضل سواعد التي حلت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن بلغ 02:23.5 دقيقة.

وفي نهائي الوثب الثلاثي فازت العراقية جاوان بهاء الدين حسن بالمركز الأول والميدالية الذهبية بقفزة سجلت 11.48 متراً، متفوقة بفارق أربعة سنتيمترات على المصرية آية وليد الدياسطي التي توجت بالميدالية الفضية.

نهائي (4X100) متر تتابع

وفي نهائي (4X100) متر تتابع، فازت البحرين بالمركز الأول بزمن بلغ 47.77 ثانية، وحلت عُمان بالمركز الثاني والميدالية الفضية بزمن قدره 49.92 ثانية، ومصر ثالثة والميدالية البرونزية بزمن بلغ 50.5 ثانية.

وفي الوثب العالي، ذهبت الميدالية الذهبية للمصرية آية وليد الدياسطي، بقفزها ارتفاع 1.70 متر، وظفرت لاعبات العراق بالميداليتين الفضية والبرونزية والمركزين الثاني والثالث، مع اللاعبتين مريم عبد الحميد (1.68 متر)، ورنين أحمد الزرجاوي (1.62 متر).





منافسات السباعي

وفي منافسات السباعي فازت المصرية نورة عبده عبدالحميد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما ذهبت الفضية للعراقية بنين أحمد الزرجاوي، البرونزية للمصرية شهد كامل السيد، بعد أن استطاعت المصرية نورة من قطع سباق 100 متر بزمن بلغ 16.51 ثانية، وأتبعته بالقفز العالي بوثبة سجلت 1.56 متر، ومن ثم رميها للجلة لمسافة 9.78 أمتار، وقطعها خط سباق 200 متر بالمركز الأول وزمن 28.22 ثانية، وتألقها بالوثب الطويل وتسجيلها لوثبة بلغت 4.79 أمتار، قبل أن تنتزع صدارة رمي الرمح برمية بلغت 23.70 متراً، واختتمتها بقطعها سباق مسافة 800 متر عدو بزمن بلغ 2:35.82 دقيقة.

«إنبي المصري» يتوج بذهبية منافسات «الفرق في» الطاولة «

حصد فريق إنبي المصري لقب منافسات الفرق في مسابقة كرة الطاولة، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، ينافسن على ألقاب ثماني ألعاب أولمبية. ونال إنبي الميدالية الذهبية عقب فوزه في المباراة النهائية على عالي البحريني 3-1 بعد مباراة مثيرة، إذ استهلت لاعبة الفريق المصري ندين أحمد علي الدولتلي اللقاء بتغلبها على البحرينية أمريتا أميت بهدكي بنتيجة (3-0) بواقع أشواط (11-9 و11-3 و11-4)، قبل أن تتمكن البحرينية مريم عبدالله العالي من معادلة النتيجة لفريقها بفوزها على المصرية ريم خالد العراقي بذات النتيجة (3-0)، وإنما بنتائج أشواط سجلت (11-8 و11-5 و13-11).

تفوق مصري

واستعاد فريق إنبي تفوقه بفوز اللاعبة هنا إبراهيم محمود على فاطمة عبدالله العالي (3-0) بواقع (11-8 و11-6 و11-1)، قبل أن تحسم اللاعبة ندين أحمد علي الدولتي اللقب لمصلحة الفريق المصري بفوزها بالمباراة الرابعة على مريم عبدالله العالي بنتيجة (3-1) بواقع (11-13 و11-7 و11-6 و11-6).

المركز الثالث

في المقابل حصد فريق حمادة الأردني المركز الثالث والميدالية البرونزية، عقب فوزه على المحافظة السوري بنتيجة (3-2)، في مباراة مثيرة، حيث تقدّم فريق حمادة بعدما تفوقت اللاعبة تيماء يوسف أبويمن على لارا آصف ضويا (3-0) بنتائج أشواط (11-6 و11-9 و11-6)، بينما فازت لاعبة المحافظة السوري هند عبدالرؤوف ظاظا على بتول باسم حسن بنتيجة 3-1( بنتائج أشواط (11-6 و11-8 و9-11 و11-6).

تفوق أردني

وأعادت اللاعبة براء محمد الوديان التقدم لفريق حمادة الأردني بتغلبها على أباء علي حلاق (3-2) بواقع (11-2 و11-7 و3-11 و5-11 و11-5) وتعادلت مجدداً هند عبدالرؤوف ظاظا لفريق المحافظة السوري بفوزها على تيماء يوسف أبويمن (3-0) بواقع (11-5 و11-5 و11-7)، لتذهب المواجهة إلى مباراة خامسة وفاصلة حسمت من خلالها اللاعبة بتول باسم حسن الميدالية البرونزية لفريق حمادة الأردني بفوزها على السورية لارا آصف ضويا بنتيجة (3-1)، بواقع (11-4 و11-9 و10-12 و11-5).

نجمات العرب يصوبن»القوس والسهم«نحو ذهب»عربية السيدات 2024«

تنطلق اليوم الأحد، بنادي البطائح الثقافي الرياضي، منافسات القوس والسهم، ضمن مسابقات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً في نسختها السابعة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، يتنافسن على ألقاب ثماني ألعاب أولمبية.

وعُقد أمس السبت، الاجتماع الفني لمنافسات القوس والسهم، التي تقام في فئتي (القوس المحدب الأولمبي) و(القوس المركب)، على أن تقام المنافسات وفق اللوائح والقوانين الخاصة باللعبة ودون أي تغييرات.

اكتمال عقد الفرق

وتشهد منافسات القوس والسهم، مشاركة كل من نادي الشارقة لرياضة المرأة، ونادي أبوظبي للقوس والسهم، ونادي النيل السوداني، ونادي الثقبة من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى نادي الكويت، والبحرين.

واكتمل عقد الفرق يوم الخميس الفائت، وخاضت تدريباً مفتوحاً يوم الجمعة لمدة ساعتين، قبل أن تتواصل التدريبات اليوم السبت عقب الاجتماع الفني وإجراءات الفحص.

وتنطلق صباح اليوم الأحد منافسات الدور التمهيدي، على أن تعقبها الأدوار الإقصائية التي تبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً بمنافسات الفردي، متبوعةً في الرابعة عصراً بمنافسات الفرق، ولتستأنف المنافسات غداً.

»العاصمة السعودي«يرافق»الأهلي البحريني«إلى اليوم الختامي في السلة

حجز فريق العاصمة السعودي رغم خسارته اليوم السبت أمام الأهلي البحريني (71-80)، مقعداً له برفقة الأهلي في اليوم الختامي من مسابقة كرة السلة، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً بنسختها السابعة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، يتنافسن على ألقاب ثماني ألعاب أولمبية.

كما شهدت الجولة الختامية في الدور التمهيدي، فوز غاز الشمال العراقي على الفتاة الكويتي بنتيجة (75-67)، وليحقق الفحيص الأردني انتصاره السادس على التوالي بتغلبه على فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة (94-68).

وبختام الدور التمهيدي، تأهل فريقا الفحيص الأردني والثورة السوري وفق نظام البطولة إلى المباراة النهائية، بعد أن أنهيا الدور التمهيدي في المركزين الأول والثاني، وبرصيدي 12 نقطة للفحيص، مقابل 11 نقطة للثورة، وليرافقهما إلى اليوم النهائي كل من الأهلي البحريني وفريق العاصمة السعودي، بإنهائهما الدور التمهيدي بالمركز الثالث والرابع برصيدي 10 و8 نقاط على التوالي، على أن يمنح نظام البطولة مجدداً الفرصة لفريقي الأهلي والعاصمة لخوض مباراة أخيرة في اليوم الختامي، للمنافسة على آخر عتبات منصات التتويج، والميدالية البرونزية.

بدوره، ودع الفتاة الكويتي، وغاز الشمال العراقي البطولة، رغم تشاركهما رصيد الثماني نقاط ذاتها مع فريق العاصمة السعودي، بعد أن لعب فارق الأهداف في المواجهات المباشرة التي جمعت الأندية الثلاثة فيما بينها في الدور التمهيدي، دور الفيصل في منح بطاقة العبور لليوم الختامي لصالح لاعبات الفريق السعودي، بعد أن كان العاصمة قد فاز في اليوم الافتتاحي على غاز الشمال العراقي (95-78)، واتبعت في الجولة السادسة بتغلب الفتاة الكويتي على العاصمة السعودي (72- 68)، قبل أن يقدم فريق الفتاة بخسارته اليوم أمام غاز الشمال (67-75) هدية للعاصمة بتأكيد تأهله لليوم الختامي وإنهائه الدور التمهيدي بالمركز الرابع.

واستطاعت لاعبات غاز الشمال تحقيق الفوز على الفتاة الكويتي، بانتزاع العراقيات الأفضلية بنتائج الربعين الأول والرابع بواقع (21-13 و20-17)، فيما لم يشفع للاعبات الكويت نيل الأفضلية بنتيجة الربعين الثاني والثالث (20-18 و17-15) التي لم تكن كافية لهن للعودة بنتيجة المباراة.

بدورهن أكدت لاعبات الأهلي البحريني جدارتهن بالمركز الثالث في ختام الدور التمهيدي، بعد أن نجحت البحرينيات في الهيمنة على نتائج الفترات الأربع للقائهن أمام فريق العاصمة السعودي بواقع (26-24 و20-18 و22-18 و12-11).

ولم تجد حاملات اللقب سيدات نادي الفحيص صعوبة في انتزاع انتصارهن على صاحبات الضيافة»الشارقة الرياضي للمرأة«، بعد أن أحكمت الأردنيات قبضتهن على نتائج الفترات الثلاث الأولى للمباراة بواقع (35-14 و25-16 و15-14)، فيما اكتفت الإماراتيات بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (24-19) التي لم تكن كافية لهن بالعودة بنتيجة المباراة.





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