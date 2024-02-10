هيئة الأركان الأوكرانية: الوضع صعب على جبهة القتال في الشرق والجنوب

وصفت القيادة العسكرية الأوكرانية، مساء السبت، الوضع على طول جبهة القتال في الشرق والجنوب بأنه صعب، حيث قام الجيش الأوكراني بصد 87 محاولة هجوم للقوات الروسية خلال اليوم، وفقاً لما ذكرته هيئة الأركان العامة في كييف في تقرير الحالة.

ووفقا لتقرير هيئة الأركان فإن القتال يدور بشكل عنيف وتحديداً في قسمين من الجبهة بالقرب من مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ عام 2014. وشنت القوات الروسية نحو ثلثي هجماتها هناك على مدار اليوم.

وبحسب التقرير فقد تعرضت بلدة أفدييفكا الصغيرة، الواقعة شمال دونيتسك مباشرة، أيضاً للقصف مرة أخرى، حيث شنت القوات الروسية 32 هجوماً حول المدينة. وبحسب تقرير الحالة فقد تم صد 22 هجوماً شمال المدينة و10 في جنوبها.

ودار قتال عنيف تقريباً على جبهة مارينكا، وهي بلدة صغيرة جنوب دونيتسك استولت عليها روسيا في أواخر عام 2023. ووقع 31 اشتباكاً يوم السبت، وتركزت المعارك حول بلدتين متجاورتين وهما هيورهيفكا في الغرب ونوفوميخيليفكا في الجنوب.

ووفقاً لتقارير إعلامية غير مؤكدة، فإن القوات الروسية تحرز تقدماً بالقرب من نوفوميخيليفكا. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

ولم تقدم هيئة الأركان العامة الأوكرانية أي معلومات عن نتائج المعارك.

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