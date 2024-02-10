«دبي أوبرا».. أجندة غنية بالعروض الضخمة

تواصل دبي أوبرا، أبرز منصّات الفنون الأدائية الرائدة في الإمارات، والوجهة الفنية المتميزة في محفظة إعمار العقارية، موسمها الجديد لمواصلة مسيرتها الفنية المتطوّرة التي بدأت منذ سنة 2016. وتتضمن أجندة دبي أوبرا المقبلة عروض باليه وأوبرا ومسرحاً وحفلات موسيقية متنوعة، وتتميز بالغنى الفني الذي يميز العروض والإنتاجات الضخمة.

ومن أبرز هذه الفعاليات العرض الأول لأوركسترا ميوزيك أتيرنا والملحن تيودور كورنتسيس في الشرق الأوسط، التي تُعد إحدى أشهر الفرق الموسيقية في العالم. وستستعرض الأوركسترا إمكانات عازفيها وطاقاتهم الإبداعية في عرضين موسيقيين مخصصين للمؤلفين تشايكوفسكي وفاغنر في 27 و28 أبريل المقبل.

وفي هذا السياق، ستقدم دبي أوبرا العرض الأول لفرقة باليه أوبرا روما في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة المديرة والنجمة إلينورا أباجناتو، عرضها الأول في الإمارات العربية المتحدة في 25 و26 مايو من سنة 2024، وبعنوان ((ليه دو نوي))، وتتولى دار ديور تصميم الأزياء بإشراف ماريا جرازيا شيوري، المديرة الإبداعية للدار منذ سنة 2016، وتبرز تصميمات الأزياء المتميزة تأثير الدار الإيجابي ولمساتها الفنية في مشهد الثقافة المعاصرة.

عروض باليه

وفي ما يتعلق بعروض الباليه، ستستضيف دبي أوبرا العرض الأول المتميز لمدرسة الباليه لاسكالا ثياتر من ميلانو، في 17 و18 فبراير المقبل. وفي ما يتعلق بالعروض الموسيقية، تعود المسرحية الغنائية فانتوم أوف ذا أوبرا إلى أوبرا دبي تلبية لطلب الجمهور، من 22 فبراير الجاري وحتى 10 مارس المقبل.

حفلات موسيقية

وفي 24 أبريل المقبل، ستأخذ عازفة البيانو أليس سارة أوت جمهور دبي أوبرا في رحلة موسيقية غامرة، في حين ستوفر الفرقة البريطانية الشهيرة فرقة إنكوجنيتو للجمهور من مختلف الأعمار تجربة متميزة ومفعمة بالحماس في 25 أبريل المقبل، بينما سيقدم كريس بوتي، عازف البوق الشهير، عرضاً استثنائياً في 19 مايو المقبل. وفي سياق حفلات موسيقى الحجرة، يقدم جيدون كريمر وكريميراتا بالتيكا عرضاً ختامياً في 3 مايو المقبل، فيما سيمنح عازف الساكسوفون رافي كولتراني الجمهور فرصة المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لموسيقى الجاز في 30 أبريل المقبل.