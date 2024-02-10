دبي ترسّخ مفاهيم مبتكرة لتجارب الطعام

تقدم مدينة دبي تجارب فريدة لتناول الطعام والترفيه، قد تكون بين الأكثر تنوعاً وابتكاراً وتفنناً، وهذه لا تقتصر على قوائم الأكل فحسب، إذ تشهد المدينة باستمرار افتتاح مطاعم بمفاهيم جديدة مبتكرة، تجمع بين تناول الطعام والفنون وأشكال الترفيه المختلفة، وبعضها يأتي مصحوباً بعروض غامرة تفاعلية، تحرك الحواس، في ظاهرة من المرجح أن تتواصل هذا العام، حسب استطلاع أجرته مجلة ((تايم آوت))، حول أهم الاتجاهات الرائجة في 10 مدن خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، أظهر أن ((فن المطاعم المبتكر))، هو الاتجاه الرائج في دبي في عام 2024.

ولفتت محررة مجلة ((تايم أوت)) في دبي، لويز تشارلزوورث، في الاستطلاع، إلى وجود ((احتفاء فعلي بالفنانين المحليين، والمعارض والجداريات في المدينة، مشيرة كمثال إلى أحدث قطعة فنية مفعمة بالحياة، يجري عرضها في ((تايم آوت ماركت))، للفنانة السورية العالمية المقيمة في دبي، دينا السعدي، بعنوان ((غير قابل للكسر))، وإلى ملاحظتها أيضاً ((الدور الرئيس الذي يلعبه الفن المبتكر في تجارب تناول الطعام في مطاعم المدينة))، التي تقدم تجارب تفاعلية مخصصة شخصياً، بناء على حركات الزبائن.

شعبية

وفي الاستطلاع الذي استجلى آراء 25 محرراً في أنحاء العام عن الاتجاهات العشر الرائجة في المدن في عام 2024، تبين أن تناول الطعام بالخارج، هو أكثر روعة من أي وقت مضى، وأن المزيد من الناس يسافرون بالقطار داخل المدن، وأن المدن تستثمر بشكل أكبر في الفن العام المجاني، وأن الأماكن التي تتيح الاستماع للموسيقى، مع القدرة على التحدث أثناء تناول الأطعمة، تحظى بشعبية متزايدة، كما هناك المزيد من التجارب الانغماسية في متاحف المدن، فيما بعضها يعيد تصور مساحات مهملة، كمراكز للفنون والثقافة، وتشهد مطاعم بعض المدن أطباقاً طازجة، تعتمد على تقاليد الطهي الكلاسيكية، ويقيم غيرها فعاليات ليلية، كأسواق طعام ومهرجانات وعروض سينما، كما تشهد وجهات ليلية فاخرة توسعاً، فيما يستمر الادخار سمة عامة في المدن، من خلال ميل الناس لاقتناء قطع ملابس وأثاث مستعمل.