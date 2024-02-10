دبي مدينة الحوار الثقافي العالمي للفنون والآداب المعاصرة

في عالم متعدد الثقافات، تظل المدن العالمية الرئيسة محركاً للتواصل والتفاعل الثقافي. وفي هذا المحور تبرز دبي واحدة من تلك المدن التي تعزز الحوار الثقافي العالمي بطرق متعددة، ما يؤكد دورها المهم محوراً حيوياً للتبادل الثقافي، بفضل موقعها الاستراتيجي كمركز للتبادل الثقافي والاقتصادي، تجذب بيئة دبي الغنية بتراثها وإرثها الحضاري الزوار والمقيمين من جميع أنحاء العالم، ما يسهم في تشكيل منظر ثقافي ديناميكي ومتنوع.

تبادل الخبرات

وحول التعددية الثقافية وانعكاسها على توازن واستدامة المجتمعات المعاصرة كمجتمع مدينة دبي، تقول الكاتبة الفلبينية كاندي غورلاي، التي ألفت العديد من الكتب، أبرزها ((قصة طويلة))، و((إشراق))، و((بون توك)): إن تنوع السكان في دبي، يعكس قلباً نابضاً بالحياة والتنوع الثقافي. يجتمع الناس في هذه المدينة، ليس فقط لأغراض العمل والتجارة، ولكن أيضاً لمشاركة تجاربهم وتقاليدهم وفنونهم. هذا التنوع يشكل قاعدة قوية لتعزيز الحوار الثقافي، حيث يمكن للأفكار والتقاليد أن تمتد وتأخذ طابعاً يستشرف مستقبل الحضارات، ومبني على تبادل الخبرات والمعارف الإنسانية وتطورها المستمر.

منصة التأثير

وعن الدور البارز للفعاليات والنشاطات الأدبية والفنية في تعزيز الحوار الثقافي للفنون والآداب المعاصرة في إمارة دبي، تؤكد الشاعرة البوتسوانية توانغوا ديما، التي تم اختيار كتبها ضمن أبرز الكتب الأفريقية لعام 2022، من قبل صحيفة ((بريتل بيبر)): دبي تتألق كواحدة من أبرز المدن العالمية التي تعزز الحوار الثقافي العالمي، من خلال استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، مثل مهرجان طيران الإمارات للآداب والفنون، ومعرض دبي للتصميم، اللذين يوفران منصة للفنانين والمبدعين لعرض أعمالهم وتبادل الأفكار والتجارب، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك المدينة العديد من المتاحف والمعارض الفنية، التي تسلط الضوء على تاريخ وثقافة الشرق الأوسط والعالم، وهي نقطة انطلاق للإلهام والابتكار المعرفي.

احترام الآخر

ويرى الكاتب المسرحي والمخرج الياباني توشيكازو كاواجوتشي، أن المجتمعات المعاصرة باتت اليوم تعيش عصراً تزايدت فيه الاحتكاكات الثقافية، وتنوعت فيها التحديات التي تواجه العالم. ومن هنا، تأتي أهمية الحوار الثقافي في تخفيف التوترات، وبناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، ما يسهم في تعزيز القيم المشتركة وفهم الاختلافات، وبالتالي، يعزز التسامح والتعايش السلمي، وهو ما أعتبره على النطاق الشخصي هويه مدينة دبي، أيقونة التسامح واحترام الآخر، من خلال التعرف إلى الثقافات المختلفة، يمكن للأفراد والمجتمعات أن يستفيدوا من تجارب الآخرين، ويطوروا الفهم المتبادل والاحترام المتبادل لتراث الشعوب، وتجانس الأفكار، واختلاف الطرح والمضمون الإيجابي.

عناصر التكوين

ومن واقع تجربتها الشخصية، تقول الفائزة بجائزة الكتاب العربي الأمريكي عام 2020، ثم عام 2022، الروائية وكاتبة القصص المصورة، ملكة غريب، إنها ولدت ونشأت في الولايات المتحدة، لأب مصري وأم فلبينية، وهذا الاختلاف كان قادراً على الإجابة عن العديد من التساؤلات بداخلها، حول ماهية الاختلاف وعناصر التكوين والجمال للإشراقات غير الملموسة، وكيف يمكن إيجاد مواطن مشتركه للاندماج في العديد من الشؤون الاجتماعية والثقافية، من واقع حال الشعوب شرقاً وغرباً، لا سيما بين المقيمين في دولة الإمارات، مؤكدة أن إقامتها في دبي، أسهمت في إثراء تجاربها الأدبية، وفى مقدمها كتابها ((أنا كنت حلمهم الأمريكي))، وهو مذكرات مصورة، نُشرت عام 2019، عن الجيل الأول من الأمريكيين المصريين الفلبينيين.