كتاب «قوة الانضباط».. 7 طرق لتغيير مجرى الحياة

يحدد كتاب ((قوة الانضباط)) للكاتب براين تريسي سبعة طرق رئيسية لتغيير مجرى الحياة، من خلال معرفة الانضباط الذاتي وأهميته والسبب الذي جعله مفتاح النجاح الشخصي والوصفة السحرية التي تفتح الأبواب الموصدة وتجعل كل شيء ممكناً.

ويعرف الكاتب الانضباط بنفس التعريف الذي قاله جورج واشنطن عن أنه ((روح جيش)) فهو يجعل من الأعداد الصغيرة قوة مهيبة ويجلب النجاح للضعفاء ويمنح الاحترام والتقدير للجميع، ويجلب النجاح للضعفاء، والعلاقة بين تحقيقك لأهدافك والانضباط الذاتي علاقة قوية فهو بمنزلة الجسر الذي يربط بيم الأهداف والإنجاز، وأصحاب الأهداف يحققون نجاحاً أكبر لأن تركيزهم منصب على مسار محدد للتحرك عليه، ولا ينحرفون عن هذا المسار بفعل المشتتات أو وسائل الإلهاء على عكس من لا أهداف لهم، وربما تجد من يقول إنه يمتلك هدفاً بالفعل ولكنه لم يحقق أي تقدم باتجاهه وهذا يرجع إلى خلطه بين الأمنيات والأهداف، فالأمنية هي هدف ليس له طاقة تحركه أو سهم لم يطلق بعد، أما تدوين الأمنيات والانضباط لتحقيقها فيجعلها هدفاً.

وأشار إلى وجود سبع خطوات يمكن اتباعها لتحديد الأهداف وتحقيقها أولها: تحديد ما الذي تريده بالضبط، فإن كنت ترغب في زيادة دخلك لا تقل أرغب في كسب المزيد من المال فحسب، بل حدد مبلغاً معيناً من المال، وثانياً: تدوين الأهداف، فالهدف غير المكتوب أشبه بالدخان، وثالثاً: وضع موعد نهائي لتحقيق الهدف مع اختيار فترة زمنية مناسبة وأنجز كل يوم جزءاً منها، ورابعاً: صناعة قائمة بكل شيء يمكنك التفكير به لتحقيق النجاح ويمكن إنجاز أكبر هدف بتقسيمه إلى خطوات صغيرة، وخامساً: نظم قائمتك وفقاً للتسلسل والأولوية، وسادساً: نفذ الفكرة على الفور، فالفرق بين الناجحين والفاشلين هو أن الناجحين يبدأون بالخطوة الأولى بكل بساطة، وسابعاً: فعل كل شيء كل يوم فكل خطوة باتجاه الهدف تجعله يتجلى بشكل أسرع.