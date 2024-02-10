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قصائد تروي سيرة الحنين في «الشارقة للشعر النبطي»

2/10/2024 7:18:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد قصر الثقافة في الشارقة، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، فعاليات الأمسية الخامسة للمهرجان، بمشاركة 6 شعراء، وهم: جمعة غريب الدهماني (الإمارات)، وسلطان البطر الشمري (السعودية)، وسعيد الجحافي (سلطنة عُمان)، وشموخ المالكي (السعودية)، وحمد جابر جرحب (قطر)، وعبدالحميد العامري (اليمن)، فيما قام الإعلامي بدر الشمري بتقديم الأمسية.

حضر الأمسية عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وبطي المظلوم، مدير مجلس الحيرة الأدبي، وعدد كبير من جمهور الشعر النبطي. وتميزت الأمسية بتفاعل جماهيري لافت مع الشعراء، في الوقت الذي كانت فيه الصور الفنية تؤثث قاعة قصر الثقافة، وتلامس، بالمعنى والدلالة، ما يتخفى في النفس، لتروي ظمأ الحنين بماء الكلمات.

وفي ختام الأمسية، كرّم عبدالله العويس الشعراء المشاركين في الأمسية، بتسليمهم شهادات تقديرية، تكريماً لجهودهم الإبداعية.

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