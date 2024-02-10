ماجد المهندس يتألق في حفلات «فبراير الكويت»

ماجد المهندس هو المسيطر الأول على كافة الحفلات الغنائية، التي تقام في الكويت، والمستحوذ على إعجاب الجمهور، الذي يظل جالساً رافضاً مغادرة المقاعد حتى يلوح لهم بانتهاء وصلته.

برنس الأغنية العربية الفنان المهندس دائماً مختلف ولا يمكن أن يأت فنان يشبهه أو يشبه ما يقدمه من أعمال غنائية، رابع حفلات فبراير الكويت الغنائية كانت مختلفة شكلاً ومضموناً وحضوراً جماهيرياً،جمهور لم ((يشبع)) من مطربه الذي ظل يغني لأكثر من ساعتين متواصلتين ودون أن يشعر أن عقارب الساعة باتت تشير إلى الواحدة فجراً، ليلوح برنس الأغنية العربية بيديه مغادراً ((الإستاج)).

وتعد حفلة الفنان ماجد المهندس هي الأفضل من ناحية الحضور الجماهيري والأداء العذب وحسن اختيار الأغنيات، إلى جانب هندسة الصوت ((ولا غلطة))، وهذه العناصر أعطت العلامة الكاملة لرابع حفلات مهرجان فبراير الكويت، التي تنظمها شركة روتانا بالتعاون مع تلفزيون الكويت في عملية النقل المباشر مناصفة مع تلفزيون روتانا.

جاءت اختيارات ماجد المهندس ذكية، وتفاعل معها الجمهور تدريجياً حتى بلغ ذروته. وهنا أنهى المهندس وصلته في قمة النشوة والانتعاش، إلى درجة كان بعض الجمهور يتهامسون هل سيعود في وصلة ثانية أم لا. هؤلاء لم يتمعنوا في التحية الأخيرة للمهندس، الذي لوح بيده مودعاً ثم وضعها على رأسه احتراماً، وبعدها ضم يديه إلى صدره وأطلق قبلتين للجمهور وعاد ليلوح مودعاً.. هنا كانت الصدمة والذكاء وحسن التدبير.

اجتهد البرنس وكان موفقاً في اختياراته لمجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة، وكذلك لم يبتعد عن التراث والفلكلور واختار أكثر من أغنية تفاعل معها الجمهور بشكل ملفت، مثل ((يا شوق عيني))، ((تمنيتك))، ((على الذكرى))، ((بديت أطيب))، ((كلشي تقدر))، ((أعلن انسحابي))، ((أوقع لك عقد)) وغيرها من الأغنيات.