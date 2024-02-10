المخرج السوري فراس محمد لـ«البيان»: الأفلام القصيرة مساحة للتجريب واختبار الأدوات

طغت موجة إنتاج الأفلام القصيرة على الساحة السينمائية السورية خلال السنوات القليلة الماضية، فظهرت العديد من الأسماء التي دخلت هذا المعترك، في ظل صعوبة التوجه للأفلام الروائية الطويلة، نتيجة ارتفاع تكاليفها في ظل الواقع الاقتصادي العام، وابتعاد القطاع الخاص عن هذه المهمة واقتصارها على المؤسسة العامة للسينما.

وفي هذا السياق رأى المخرج فراس محمد في حديثه لـ((البيان)) أن الفيلم القصير خطوة ليتعرف من خلالها المخرج على أدواته وتمكنه منها، معتبراً أن الفيلم القصير في سوريا والوطن العربي ليس في واقع متطور للغاية، بل ما زال في مساحة التجريب.

* كيف تقيّم واقع الفيلم القصير في الوطن العربي عامة، وفي سوريا بشكل خاص؟

لا أتصور أنه واقع متطور للغاية، هو في مساحة للتجريب واختبار الأدوات أكثر، ولكن مع ذلك، في الفترة الأخيرة هناك تجارب عربية قصيرة وصلت لجمهور واسع، ولدينا أول فائز عربي ومصري بالسعفة الذهبية للفيلم القصير في مهرجان كان السينمائي، أقصد فيلم ((ستاشر)) من إخراج سامح علاء، أيضاً المشاركات العربية الجيدة في مهرجان ((كليرمون فيران)) في فرنسا المختص بالسينما القصيرة، وتجارب عربية قصيرة أخرى ترشحت للأوسكار، هذا يوضح أن انتشار الفيلم القصير جيد طالما تحصل على توزيع محترم.

المهرجانات

* لماذا لا يقبل الجمهور بشكل عام على هذه النوعية من الأفلام، والتي غالباً ما يتركز عرضها في المهرجانات المتخصصة؟

هي سينما مهرجانات، نادرة هي العروض التجارية للسينما القصيرة بحكم طبيعتها وخصوصيتها، جرت العادة سابقاً في العروض التجارية للأفلام الروائية الطويلة أن يعرض قبلها فيلم قصير، تقبل الجمهور لها مرتبط بتماسه معها، وبالتالي تماسه مع المهرجانات السينمائية عامة، فحتى المهرجانات الكبيرة لديها مساحة للمنافسة ضمن الفئة القصيرة.

* في ضوء تجربتك الأولى في الأفلام الروائية الطويلة ((عتمة مؤقتة))، هل الفيلم القصير مقدمة ضرورية للمخرج السينمائي؛ تمهيداً لولوج عالم الأفلام الطويلة؟

هي خطوة لابد منها لكنها ليست ضرورة، خطوة جيدة ليتعرف من خلالها المخرج على أدواته وتمكنه منها ضمن إطار إنتاجي محدود، الخسارة الإنتاجية ليست كبيرة في حال فشل التجربة، وليكسر من خلالها المخرج رهبة الوقوف خلف المونيتور، ولكن بالعموم الفيلم القصير فن قائم ومستقل، ويتطلب مهاراته الخاصة، سواء على صعيد الكتابة، أم الإخراج، هو ليس مجرد مرحلة يجب العبور فيها نحو الفيلم الروائي الطويل، في ((عتمة مؤقتة)) لا شك أن تجاربي في السينما القصيرة منحتني خبرة لا يستهان بها، وخصوصاً على الصعيد التقني وإدارة الممثل والسيطرة على موقع التصوير، هذه العوامل تم توظيفها بشكل أو بآخر خلال مرحلة إنتاج ((عتمة مؤقتة)).

الجوائز

* فزت بجائزة التانيت الذهبي بمهرجان قرطاج، كيف تقيّم دور مثل هذه المهرجانات في تعزيز التواصل بين المشتغلين بالفن السابع؟

الجائزة ليست هدفاً بقدر وصول الفيلم لأكبر عدد ممكن من المشاهدين، تأتي الجائزة اعترافاً بجودة الفيلم، أو اعترافاً بقيمته، ولكن بالوقت نفسه تأتي الجائزة لتوضح ضرورة نقاش الفيلم والتعريف فيه أكثر، وهذا سيساهم أيضاً بانتشاره بين المشاهدين وصالات العرض؛ ومن هنا تأتي أهمية المهرجانات العريقة لتشير بإصبعها تجاه الأفلام التي تستحق المشاهدة والبحث، سواء بالترشيح أم منح الجوائز.

* كيف تنظر إلى واقع السينما الإماراتية حالياً؟

شكلت المهرجانات والأحداث السينمائية التي انطلقت في الإمارات منصات مهمة في إثراء التجارب السينمائية الإماراتية، وهناك الكثير من الفعاليات التي تدعم السينمائيين الإماراتيين في جهودهم لصنع سينما احترافية.

يذكر أن في رصيد فراس محمد العديد من الأفلام القصيرة والوثائقية: ((تأويل))، ((الحرامي))، ((الدائرة السحرية))، و((خردة))، ((سبعة أيام))، و((الناس إللي فوق))؛ الحائز على جائزة ((التانيت الذهبي)) في مهرجان قرطاج السينمائي 2022، وجديده الفيلم الروائي الطويل وهو الأول له ((عتمة مؤقتة)).