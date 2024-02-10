«سوينغ فوت» بطلاً بلا منازع في «جبل علي للميل»

شهدت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، السباق التاسع لمضمار جبل علي الذي حمل اسم ((يوم الموضة))، بحضور المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، المدير التنفيذي لـ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة))، ولارا صوايا، المديرة التنفيذية لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقامت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم بتتويج أبطال الشوط الرئيس ((جبل علي للميل))، الذي حققه النجم المتميز ((سوينغ فوت)) لـ((الربع للسباقات))، كما حسم ((كولور أب)) لقب النسخة الثانية من ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة)) بتحقيقه بطولة ((جبل علي للسرعة - الجولة الثالثة للسلسلة))، ليجمع بذلك بين لقبي الجولة الثانية ((القرهود للسرعة)) التي أقيمت في مضمار ((ميدان)) العالمي في شهر ديسمبر الماضي، والجولة الثالثة، مهدياً مالكه سيد حشيش لقب السلسلة للعام الثاني على التوالي عقب إنجاز العام الماضي الذي حققه ((رود بلوك)).

الشوط الأول

حقق ((رمز مسقط)) لـ((مربط مسقط للخيول العربية الأصيلة)) لقب الشوط الأول ((كأس الوثبة ستاليونز))، المخصص للخيول العربية الأصيلة ولمسافة 1400 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، مسجلاً زمناً قدره 1:33.89 دقيقة وبفارق طول وربع طول عن ((إيه إف رامي)) لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس باتريك هارنيت وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

الشوط الثاني

ظفر ((حب الوطن)) لـ((نقابة بورسلي للسباقات)) بلقب الشوط الثاني ((الشعفار للاستثمار ستيكس)) لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 125 ألف درهم، بقيادة الفارس عمر إسحاق هيرنانديز سالاس وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1:12.81 دقيقة وبفارق طول ونصف طول عن ((إروبتيف)) لناصر عسكر، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثالث

خطف ((ماي هونور)) لحمدان سلطان علي السبوسي لقب الشوط الثالث ((كأس طيران الإمارات)) لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 150 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1:39.10 دقيقة وبفارق أنف عن ((بسم الله عليك)) لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الرابع

حسم ((كولور أب)) لسيد حشيش لقب النسخة الثانية من سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، إذ توج بلقب الشوط الرابع ((جبل علي للسرعة - الجولة الثالثة للسلسلة)) لمسافة 1000 متر ((قوائم)) برعاية ((إيه آر إم القابضة)) البالغة قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 58.70 ثانية وبفارق أنف عن ((الشبلي)) لناصر عسكر بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الخامس

واصل ((سوينغ فوت)) لـ((الربع للسباقات)) تألقه المثير بإقتناصه لقب الشوط الخامس الرئيس ((جبل علي للميل)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الثالثة)) برعاية ((اسطبلات شادويل)) البالغة قيمة جوائزه 700 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1:36.67 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع طول عن ((داون اون دا بايو)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس خوسيه سانتياجو وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط السادس

حقق ((هومسبين)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس ((كأس بنك دبي التجاري)) لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 150 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً 1:38.57 دقيقة وبفارق أنف عن ((إيه إل إنتراوفيرتيدو)) لـ((نادي جلف للسباق)) بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط السابع

ظفر ((مكفول)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السابع ((سكون التكافل ستيكس)) لمسافة 1950 متراً البالغة قيمة جوائزه 150 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:59.12 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع طول عن ((جوست أوف ذات مامبو)) للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

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