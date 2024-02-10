كريسفورد: خياراتنا مفتوحة مع «سوينغ فوت»

أكد المدرب إد كريسفورد أن الخيارات مفتوحة أمام ((سوينغ فوت))، الذي توج بلقب ((جبل علي للميل))، من ضمنها المشاركة في شوط ((آل مكتوم كلاسيك)) أو ((رأس الخور)) خلال أمسية ((سوبر ساترداي)) الشهر المقبل، أما الخيار الثاني هو التوجه مباشرة إلى شوط ((جودلفين للميل)) خلال أمسية ((كأس دبي العالمي)).

وأضاف أن ((سوينغ فوت)) يسير في ذات المسار الذي سار فيه النجم المعتزل ووصيف كأس دبي العالمي العام الماضي ((الجيرز))، الذي حقق لقب السباق العام 2022، فكلاهما ينتميان إلى نسل الفحل الأسطوري ((شمردل))، وتدريبات البطل في المضمار العالمي دائماً تذكرنا بـ((الجيرز))، وسيكون له مستقبل كبير في السباقات الموسم المقبل.

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