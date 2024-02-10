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سيد حشيش: لم أتوقع تتويج «كولور أب»

2/10/2024 7:18:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبّر المالك سيد حشيش الفائز للعام الثاني على التوالي بلقب ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة)) بعد نيل حصانه ((كولور أب)) لقب ((جبل علي للسرعة))، عن فرحته الكبيرة بالنتيجة التي جعلته يحتفظ باللقب بعدما حققه العام الماضي مع البطل ((رود بلوك)). وقال إن المنافسة القوية في مضمار جبل علي تزيد فرحته بلقب البطولة، ولا سيما بعد المستوى الذي ظهرت به الخيول المشاركة في الجولة الختامية للسلسلة.

وأوضح أنه تابع السباق بكل اهتمام ولم يكن واثقاً بالفوز نظراً لمشاركة نخبة خيول السرعة في السباق، ولكن في نهاية المطاف تحقق حلم الاحتفاظ باللقب.

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