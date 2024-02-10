قطر تتوج بكأس آسيا للمرة الثانية

قاد النجم أكرم عفيف منتخب قطر للاحتفاظ بلقب كأس آسيا في كرة القدم، بتحقيق الفوز على منتخب الأردن 3 - 1، أمس، باستاد لوسيل، مسجلاً الأهداف الثلاثة من 3 ركلات جزاء، في الدقائق 22، 73، و(90 + 5)، فيما سجل يزن النعيمات هدف الأردن في الدقيقة 68.

وقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بتسليم قائد ((العنابي)) حسن الهيدوس الكأس، بعد أن ألبسه البشت القطري، على غرار ما حدث في نهائي مونديال 2022 مع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي أحرز اللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

واختير عفيف أفضل لاعب في المباراة، كما حصد لقب هداف البطولة.

وكانت قطر أحرزت لقب نسخة الإمارات عام 2019 للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على اليابان 3 - 1 أيضاً، وحافظت على سجلها خالياً من الهزائم في 14 مباراة توالياً (13 فوزاً وتعادل واحد، حسمت فيه النتيجة بركلات الترجيح).

وباتت قطر خامس دولة تنجح في الاحتفاظ بلقبها بعد كوريا الجنوبية وإيران، والسعودية واليابان.

في المقابل، وعلى الرغم من الخسارة خاض ((النشامى)) بطولة رائعة، وكسب احترام الجميع من خلال فوزهم اللافت على كوريا الجنوبية القوية 2 - 0 في نصف النهائي، ما يبشر بمستقبل باهر للكرة الأردنية.

يذكر أن هذا هو النهائي العربي الثالث في أمم آسيا، بعد نسختي 1996 بين السعودية والإمارات، و2007 بين العراق والسعودية.

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