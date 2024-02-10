«الشقي 96» بطل «النوف للمحامل الشراعية 43 قدماً»

توج المحمل ((الشقي 96))، والعائد لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبقيادة النوخذة خلف بطي المري، بلقب سباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وجاء في المركز الثاني ((نمران 259)) لمالكه النوخذة عمر عبدالله محمد المرزوقي، وحل في المركز الثالث ((الأريام)) لمالكه النوخذة أحمد سالم أحمد الحمادي.

شارك في السباق أكثر من 100 محمل، وانطلق من منطقة شرق السعديات، لمسافة 18 ميلاً بحرياً، نحو خط النهاية، أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وشهد تنافساً قوياً من نقطة الانطلاقة وحتى خط النهاية، حيث تبادلت محامل المقدمة الصدارة في المراحل المختلفة.

وكرم الفائزين، ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية التابعة للنادي.

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