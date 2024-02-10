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النصر يجدد عقد غلوبير ليما حتى 2029

2/10/2024 7:18:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

جدد نادي النصر عقد مدافعه غلوبير ليما ((23 عاماً)) حتى 2029 ليواصل تجربته الطويلة مع فريق الكرة بـ ((العميد)) والتي بدأت في موسم 2019 - 2020، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق قادماً من ناديه السابق بوتافوغو البرازيلي، حيث لعب لفرق المراحل السنية، وصولاً إلى فريق تحت 20 عاماً.

وشارك ليما في 98 مباراة مع النصر في دوري المحترفين في 5 مواسم متتالية ويعد إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق. وأكد اللاعب إنه سيبذل قصارى جهده لتقديم أفضل ما لديه، مع النصر.

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