حمد التميمي يحصد برونزية القدرة في العلا

أحرز فارسنا حمد حميد التميمي على صهوة ((شومان تي)) لاسطبلات F3، الميدالية البرونزية في النسخة الخامسة من كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل التي أقيمت في قرية الفرسان بمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية لمسافة 120 كلم وبمشاركة 200 فارس وفارسة يمثلون 50 دولة.

نظم السباق الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحادين السعودي والدولي للفروسية، وتوج باللقب الفارس القطري سعيد يحيى النعيمي على صهوة ((غيلين فانتازيا)) واحتل المركز الثاني الفارس السعودي فارس أبو راس على صهوة ((جير اشير)).

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