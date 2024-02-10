276 دراجاً في السباق الصحراوي بـ«السلم للدراجات» اليوم

يرفع 276 دراجاً، اليوم، شعار التحدي في السباق الصحراوي المثير، الذي يأتي في ختام منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي.

ويقام السباق على مسارين مختلفين في قلب منطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية، ويمتد المسار الأول الذي أطلقت عليه تسمية ((برقا ثمود)) 47 كلم ويضم 181 متسابقاً، فيما يُشارك 95 دراجاً في مسار ((غدير براشي)) لمسافة 52 كلم، كما يقام ضمن فئتي الفردي والفرقي، وتضم القائمة النهائية 45 فريقاً وأبرزها فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ووزارة الدفاع، وشرطة دبي، وشباب الأهلي، والوثبة، وربدان، ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وإيغل، وألفا، وشرطة أبوظبي، وتورك، والنصر الحمرية، وياسي، والعين للدراجات، وسايكل زون، ودبي لأمن المواصلات.

وجاء اختيار مسار ((برقا ثمود)) وهي المنطقة الصخرية المرتفعة في محمية المرموم الطبيعية لرفع درجة الإثارة والتشويق في السباق، أما ((غدير براشي)) فهي منطقة منخفضة تتجمع فيها مياه الأمطار في موسمها، ويتقاطع المساران معاً في بعض النقاط، ويقدم كل منهما للمشاركين الفرصة في التنافس بمسار يتناسب مع قدراتهم، كما يقدم للمتابعين فرصة لمتابعة سباق حافل بالمنافسات القوية المثيرة، والتقلبات في ترتيب المقدمة وصولاً إلى خط النهاية.

ويتوزع المشاركون بين 36 جنسية تتقدمهم الإمارات بـ112 دراجاً ثم الفلبين بـ76 دراجاً والهند بـ14 متسابقاً و10 بريطانيين و8 دراجين من المغرب و6 من جنوب أفريقيا و6 آخرون من سوريا و4 دراجين من مصر و3 من الجزائر، و10 دول باثنين من الدراجين و16 دولة تشارك بدراج واحد.

واعتمدت اللجنة المنظمة جوائز مالية تقدر بـ375 ألف درهم للسباق الصحراوي، ستشمل 44 فائزاً، وسيحصل صاحب المركز الأول في مسار ((غدير براشي)) على 50 ألف درهم مقابل 40 ألفاً لصاحب المركز الثاني، و30 ألفاً للثالث و20 ألفاً للرابع و10 آلاف للخامس، إضافة إلى جائزة مالية تقدر بـ7500 درهم لأصحاب المراكز من 6 إلى 10، ويحصل الفائز الأول في مسار ((برقا ثمود)) على 30 ألف درهم، و20 ألف درهم للمركز الثاني و15 ألف درهم للثالث و10 آلاف للرابع، و7500 درهم للخامس، و5 آلاف درهم لأصحاب المراكز من 6 إلى 10، كما خصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية تقدر بـ80 ألف درهم لشارة سباق السرعة وشارة تحدي ((برقا ثمود)) لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى ضمن فئتي المواطنين والمقيمين وجائزة فوق الـ40.

ويُمثل السباق الصحراوي المحطة الرابعة/الأخيرة ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، والبالغ مجموع جوائزها المالية ثلاثة ملايين و500 ألف درهم، إذ شهدت البطولة إقامة سباق النخبة للدراجين، و((السباق إلى الفضاء)) للدراجين الهواة الإماراتيين، و((سباق السيدات)) للمواطنات والمحترفات.

وعملت اللجنة العليا المنظمة على استثمار بطولة السلم للدراجات الهوائية لتحقيق الأهداف الرياضية والوطنية، عبر نوع السباقات واختيار مسارات جديدة، وربط السباقات بالأحداث والأماكن الوطنية، والمنجزات الوطنية والعالمية.

ووضعت اللجنة العليا للبطولة، برئاسة عُمير بن جمعة الفلاسي اللمسات الأخيرة على المسارين المُخصصين للسباق الصحراوي، وتوفير أعلى سبل السلامة للدراجين المشاركين على طول مسافة السباق على غرار النسخ الماضية.

وأثنت اللجنة المنظمة على الجهود التي بذلتها الجهات الداعمة والمساندة للبطولة، مع التأكيد على ارتفاع وتيرة العمل في الدورة الثامنة، لتحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية والترويجية الكبيرة التي تعمل البطولة على تحقيقها، وتحفيز جميع أفراد المجتمع على تبني الرياضة أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وحيوية، والتعريف بأماكن ممارسة الرياضة في أجمل الأماكن وأكثرها أماناً.

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