العين يقترب من نهائي «ADIB» وكلباء ينتظر الإياب

عاد العين من ملعب اتحاد كلباء بفوز مهم قرّبه كثيراً من الوجود في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ((ADIB)) بعد الفوز على اتحاد كلباء بثنائية نظيفة جاءت عن طريق المغربي سفيان رحيمي، والبديل محمد عباس، ونجح رجال المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو المدير الفني للعين في الاستفادة من فترة توقف المسابقات والتي استمرت لأكثر من شهر حيث ظهر فريق العين بشكل متجانس وكان الفريق الأكثر استحواذاً على الكرة إذ بلغت نسبة الاستحواذ في بعض الأحيان 60 % لمصلحة الزعيم، والذي ضرب حصاراً محكماً على دفاع وحارس كلباء اللاعب عيسى الهوتي نجم المباراة الأول بعد أن أنقذ مرمى النمور من هزيمة ثقيلة ليقطع الزعيم نصف الطريق نحو التواجد في المشهد الختامي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

فرص

في المقابل، فإن كلباء لم يكن في يومه، وتبارى السلوفيني فومبيرغر قائد هجوم الفريق في إهدار الفرص السهلة والتي تكررت على مدار الشوطين، حيث وجد اللاعب في أكثر من مرة نفسه أمام حارس العين خالد عيسى فضلاً عن إهدار فرصة تعديل النتيجة بغرابة يُحسد عليها بعد أن وصلته الكرة والمرمى مفتوحاً على مصراعيه لكنه أرسلها نحو المدرجات في موقف أثار حفيظة الكوتش غبرائيل بين مساعد المدرب فرهاد مجيدي والذي قام بتبديله وإقحام الإيراني مهدي قائدي العائد قبل يوم واحد بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا ليشكل دخوله رغم الإرهاق خطورة حقيقية على جبهة العين، حيث قام قائدي بفتح ثغرات في العمق الدفاعي فضلاً عن تسديده لأكثر من كرة نحو المرمى ارتدت إحداها من بطن العارضة فضلاً عن استبسال خالد عيسى في الذود عن مرماه لكل طلعات كلباء خلال الشوط الثاني، كما أن الفريق تأثر أيضاً بغياب نجمه سلطان عادل المصاب وسينتظر مجيدي مدرب كلباء مباراة الرد لإحداث المعجزة وتحقيق المفاجأة، والعودة من العين ببطاقة الصعود لكن المهمة لن تكون سهلة على النمور.

نتيجة جيدة

بدوره، قال الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، ليس من السهل العودة لأجواء المواجهات الرسمية بعد فترة طويلة من التوقف. وأكمل: النتيجة تعتبر جيدة بكل تأكيد ولكن الأمور لم تحسم بعد، وعلينا أن ننهي المهمة في مباراة الإياب على ملعبنا استاد هزاع بن زايد في العين لافتاً إلى أن بطاقة الصعود لنهائي كأس ((ADIB)) لا تزال في الملعب وتنتظرنا مباراة أكثر صعوبة في الإياب.

وأضاف: بعد أن أنهينا مواجهة الذهاب يتحول تركيزنا حالياً على مباراتنا القادمة والمقررة أمام ناساف في البطولة الآسيوية. من جانبه قال غبرائيل بن مساعد مدرب كلباء: الجهاز الفني غير راضِ عن النتيجة، حصلنا على فرص عديدة للتسجيل لم يتم استثمارها بالشكل المطلوب، وتابع جودة اللاعبين هي التي صنعت الفارق ورجحت كفة العين، وأدينا بشكل جيد ولكن النتيجة ذهبت للفريق الضيف وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية خلال مرحلة الإياب، ونوه إلى أن كلباء سيحول اهتمامه لمباراة الدوري وتنتظرنا مباراة خورفكان بعد غدٍ.

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