«الوصل» يحقق الأهم أمام الوحدة في كأس المحترفين ويستعد لـ «النصر»

عزز الوصل سجله الجيد على ميدانه بالوصول إلى 11 انتصاراً في آخر 16 مباراة في كأس المحترفين؛ كأس مصرف أبوظبي الإسلامي((ADIB))، مقابل الخسارة 5 مرات، وذلك بعد فوزه على ضيفه الوحدة 2 - 1، في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي، ورغم تفوق ((الإمبراطور)) إلا أن النتيجة تبقي الحظوظ قائمة للوحدة في لقاء الإياب، والذي لم يتحدد موعده بعد على ستاد آل نهيان، كما رفع الوصل رصيده أهدافه في النسخة الحالية إلى 18 هدفاً، ليكون الأكثر تسجيلاً للأهداف، وعزز تفوقه على الوحدة في المواجهات التاريخية بالكأس، بتسجيله 16 هدفاً، مقابل 14 هدفاً للوحدة، والفوز في 6 مباريات، مقابل 4 للوحدة، وتعادلا في مواجهة واحدة، وعادل الكفة مع الوحدة في نصف النهائي، بعدما سبق وحقق ((العنابي)) الفوز 2 - 1، في المواجهة الوحيدة التي جمعت بين الفريقين في هذا الدور موسم 2015 -2016، وكانت على ملعب إستاد زعبيل.

أفضل لاعب

تحدث سفيان بوفتيني مدافع الوصل، والحائز على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه الوحدة مساء أول من أمس، عن اللقاء قائلاً: ((حققنا الأهم وهو الفوز، وبعدما قدمنا شوطاً أول خضناه بتركيز كبير وتقدمنا بهدفين، وكان طبيعياً أن يدخل الوحدة الشوط الثاني بضغط هجومي أقوى في محاولة للعودة، وبالتأكيد لم نكن نحب أن نتلقى هدفاً، لأنه سيزيد من طموحات الوحدة في لقاء الإياب، وأعتقد أن الوصل ظهر بشكل جيد في الشوط الأول، نتيجة الإعداد القوي خلال فترة التوقف الطويل، والذي حاولنا فيه تصحيح أخطائنا في النصف الأول من الموسم، وعادة مثل هذه التوقفات الطويلة، لا تكون في صالح أندية النصف الأعلى من جدول ترتيب الدوري، وتستفيد منه أكثر أندية النصف الأسفل من الترتيب)).

وحول مواجهة النصر ((العميد)) بعد غد الثلاثاء، في الجولة 13 والأخيرة من الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، قال بوفتيني: ((نتعامل في الوصل مع كل مباراة على حدة، وبعد الفوز على الوحدة، أغلقنا صفحة كأس المحترفين، وبدأنا التركيز على لقاء ((الديربي)) أمام النصر، وندرك جيداً أهمية وقوة تلك المباراة التي لا تخضع لأي معايير مسبقة، وتكون لها أجواء جماهيرية خاصة، وسنستعد للمباراة بشكل جيد، ونعد جمهورنا بتقديم كل ما لدينا في محاولة منا لإسعادهم، ولتعزيز صدارتنا لجدول ترتيب الدوري)).

فريق مختلف

في المقابل، قال خالد بطي لاعب الوحدة: كنا الأفضل في الشوط الثاني أمام الوصل الذي ظهر بشكل أفضل في الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدفين، بينما لم نتمكن من العودة في الشوط الثاني، ويمكن القول إن الوحدة خسر الشوط الأول من الدور نصف النهائي، ولا يزال أمامنا شوط ثان سنخوضه على ملعبنا في الإياب، وفريقنا لا ينقصه شيء ولكل حادث حديث، ونعد جمهورنا برؤية فريق مختلف في النصف الثاني لهذا الموسم.

بدوره، قال لوكاس بيمينتا لاعب الوحدة: واجهنا الوصل بحذر زائد في الشوط الأول، لأننا نلاقي متصدر ترتيب الدوري على أرضه، وارتكبنا أخطاء عديدة استفاد منها المنافس في تسجيل هدفيه، ولكن في الشوط الثاني لعبنا بتركيز أكبر، وقدمنا أداء أفضل، ونجحنا في تسجيل هدف يزيد من آمالنا في الوصول إلى النهائي، وأمامنا 90 دقيقة للتعويض في لقاء الإياب.

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