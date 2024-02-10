البلجيكية كوبيكي تنتزع صدارة طواف الإمارات للسيدات

انتزعت بطلة العالم، البلجيكية لوتي كوبيكي، من فريق إس دي ووركس الهولندي، أمس، صدارة طواف الإمارات للسيدات، محققة صدارة المرحلة الثالثة، التي أقيمت برعاية ((بريسايت))، في مدينة العين، الذي يقام في نسخته الثانية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وقطعت مسافة المرحلة البالغة 128 كلم، وصولاً إلى قمة جبل حفيت في 3:22:15 ساعات، وجاءت الشابة الأسترالية نيفي برادبيري، 19 عاماً، في المركز الثاني، بفارق 3 ثوانٍ عن البطلة، واحتلت الإسبانية المخضرمة مارغريتا غارسيا، 40 عاماً، المركز الثالث بفارق 32 ثانية عن المتصدرة، وجاءت الإيطالية غايا رياليني المتخصصة في المرتفعات رابعة، تليها الفرنسية ماريون بونيل.

وبفوزها بالمرحلة الثالثة، اقتربت البلجيكية كوبيكي من الفوز بلقب النسخة الثانية للطواف، وتصدرت الترتيب العام بزمن قدره 8:49:18 ساعات، فيما تركت الهولندية لورينا ويبيس بطلة المرحلتين الأولى والثانية الصدارة، واحتلت نيفي برادبيري من فريق كانيون سرام ريسينغ، المركز الثاني في الترتيب العام للطواف، تلتها الإسبانية مارغريتا غارسيا من فريق جايكو العلا، بينما تراجعت ويبيس إلى المركز 66.

وأنهت حاملة لقب النسخة الأولى للطواف، الإيطالية إليسا لونغو بورغيني في المركز السابع، متقدمة على متسابقة فريق الإمارات القابضة، سيلفيا بيرسيكو.

وحصدت البلجيكية كوبيكي القميص الأحمر، برعاية مياه العين، كمتصدرة للترتيب العام للطواف، واحتفظت لورينا ويبيس بالقميص الأخضر، برعاية تدوير لمتصدرة السباق بالنقاط، واحتلت الإيطالية كيارا كونسوني من فريق الإمارات القابضة، المركز الثالث في ترتيب النقاط برصيد 28 نقطة. ونالت الأسترالية نيفي برادبيري القميص الأبيض، برعاية برجيل القابضة، لأفضل متسابقة شابة، أما القميص الأسود، برعاية الدار، المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة، فذهب إلى بطلة المرحلة كوبيكي.

وتوّج الفائزات بقمصان المرحلة الثالثة، كل من عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، مطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، بحضور تشياوين يانج كبير مسؤولي الحلول في ((بريسايت))، وعدد من مسؤولي الشركات والجهات الراعية، كما تم تكريم الشركاء

ويسدل الستار اليوم على منافسات الطواف، بالمرحلة الرابعة الأخيرة ((مرحلة الدار)) في أبوظبي، لمسافة 105 كلم، وتنطلق من متحف اللوفر أبوظبي، مروراً بالعديد من المعالم السياحية والثقافية في العاصمة، وصولاً إلى كاسر الأمواج.

وأكد سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، أن الطواف يشهد تطبيق أعلى المعايير العالمية في التنظيم، وفقاً لخطة عمل متكاملة.

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