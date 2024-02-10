منتخب الإمارات للشراع الحديث بطل العرب

توج منتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث بلقب البطولة العربية السادسة عشرة للشراع، التي اختتمت بالنادي البحري الكويتي بالسالمية، محرزاً 5 ميداليات (3 ذهبيات وفضية وبرونزية) متصدراً الترتيب العام.

أحرز الميداليات الذهبية الصاعد خليفة الرميثي في فئتي أوبتمست تحت 12 عاماً، وأوبتمست الترتيب العام، فيما نالت ضحى البشر الميدالية الذهبية فئة الكا 6 بنات، وحقق الصاعد عبدالرحمن عبدالله البحري الميدالية الفضية في فئة أوبتمست تحت 12 عاماً، ونال حمزة آل علي الميدالية البرونزية في فئة الكا 7.

وتوج الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحادين العربي والبحريني للشراع الأبطال، بحضور المستشار حمد راشد نصيب المنصوري، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى دولة الكويت، ومحمد العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العربي للشراع، وسالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية

وجرى خلال الحفل الختامي للبطولة تبادل الدروع التذكارية، وقام المستشار حمد راشد المنصوري القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى الكويت بتسليم درع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث إلى الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد العربي والبحريني للشراع.

وأهدى محمد العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث رئيس الوفد إنجاز المنتخب إلى القيادة الرشيدة لدعمها المستمر وتشجيعها الدائم لأبناء الدولة من أجل رفع علم الإمارات عالياً في كافة المحافل العالمية والقارية والإقليمية.

وأشاد العبيدلي بعطاء وجهود أعضاء المنتخب، الذين قدموا ملاحم بطولية في السباقات على شاطئ المسيلة الكويتي، وثمن جهود الجهاز الفني المرافق ودعم واهتمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الذي يرعى المواهب الوطنية.

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