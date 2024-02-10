انتصاراً لحق الخصوصية

قرأت في صفحة أحد مشاهير السوشال ميديا أنه كان يراجع أحد المشافي لوعكة ألمت به، وأن الطبيب نصحه بضرورة تناول الطعام بانتظام وعدم تمضية النهار بمعدة خالية لأن لذلك مضار صحية، لذلك مر في طريقه على محل اشترى منه قطعة حلوى أكلها وخرج، إلا أن إحدى متابعاته التقطت له صورة أثناء ذلك دون معرفته، وكتبت تحتها تلومه على عدم التزامه بقواعد الإتيكيت في الأماكن العامة، حيث توجب هذه القواعد، كما كتبت، على الشخصيات العامة في الأماكن أن يتركوا ربع الطعام على الأقل في الطبق حتى يبدو سلوكهم لبقاً!

إن أول التجاوزات في هذه الحكاية هي التقاط صورة دون الحصول على إذن من صاحبها، ثم وضعها على وسيلة عامة والتعليق عليها بما لا يتفق وأصول اللباقة، استناداً إلى قناعات شخصية لدى ملتقط الصورة، وهي قناعات لا تلزم أحداً سوى صاحبها، ولا يصح أن يقيم بها سلوك الآخرين أو يشهر بهم بشكل معلن لأنهم خالفوا الإتيكيت الذي يسير عليه لأنهم شخصيات عامة!

فحتى أصحاب الشخصيات العامة لهم حق التمتع بخصوصية الحياة وتمضية الوقت وطرائق تناول الطعام وارتداء الثياب.. إلخ، بالطريقة التي تعجبهم، ما لم يؤذوا أو يتجاوزوا على أحد، فكونك شخصية عامة لا يعني أنك مرتهن طيلة الوقت للفضاء العام ولعيون المتطفلين، أو أنك مستباح للتصوير والانتهاك، والتعليق، والتنمر، والعدوانية.

لا أدري كيف أصبح للناس هذه القدرة العجيبة على انتهاك خصوصيات الناس والتنمر عليهم على وسائل التواصل بسبب آراء يبدونها أو تصرفات معينة لا يتفقون معها، وذلك تحت ذرائع ومبررات غير منطقية وغير محقة أيضاً، فأن تنتقد سلوكاً أو أداء عاماً لأنه يتعارض مع مصالح الناس أو يضرّ بهم أو بثقافتهم أو معتقداتهم أو بالعلاقات الاجتماعية.. فهذا أمر قد يكون مقبولاً، أما الهجوم والتنمر والتشهير دون أي مبرر سوى البحث عن إعجاب المتابعين فيحق مقاضاة صاحبه على الفور، لأن هذا لا يدخل في باب حرية الرأي أبداً، والحق أن هناك خلطاً واسعاً بين حرية الرأي وحرية التطاول!