الفائز الأول في قمة الحكومات

يستيقظ العالم في مثل هذا الموعد من كل سنة، ليجد نفسه على موعد مع قمة الحكومات العالمية التي تنعقد في دبي.

ولأنها قمة فريدة من نوعها، فإنها تحظى باهتمام من جانب كل المهتمين بالشأن الحكومي في أرجاء الأرض، وكيف لا يهتمون بها وقد ثبت أن لا جهة أقدر من الحكومات على تقديم الخدمات العامة للناس؟

والقمة لا تحظى فقط باهتمام الذين يعنيهم موضوعها، ولكنها تحظى أيضاً بالتوازي ومنذ صدرت نسختها الأولى، برعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي لا تكاد النسخة المنعقدة تنتهي من أعمالها، حتى يكون قد أصدر قراراً يحدد فيه موعد القمة اللاحقة.

ولو عاد أحد إلى فبراير من السنة الماضية، حين انعقدت أعمال القمة السابقة، فسوف يطالع قراراً بالمعنى المشار إليه، وبما يقول إن قمة 2024 سوف تنعقد في الموعد الفلاني، الذي يوافق صباح غد من أيام هذه السنة، وهذا ما أعلنه قبل أيام معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة.

وفي أول أيام هذا الشهر، نظمت حكومة الإمارات مؤتمراً كان شعاره ((تصفير البيروقراطية الحكومية)).

وقد عشنا نسمع عن الأمراض المُعدية، أي التي تنتقل من شخص إلى شخص، أو من أرض إلى أرض، ولكن تبين لنا بالتجربة والخبرة، أن العدوى ليست حكراً على الأمراض، وأنها يمكن أن تقترن بالنجاحات في كل مكان، وأن النجاح هو الآخر يُعدي، أو ينتقل بالعدوى، إذا ما تهيأ الظرف الذي يجعله ينتقل بهذه الطريقة.

ولا مبالغة إذا قلنا إن كل نسخة من نُسخ القمة العالمية للحكومات، إغراء متكرر بأن تكون العدوى من نصيب النجاحات، فلا نظل نسمع عنها في حالة الأمراض وحسب، ولا شيء يدل على الإغراء الذي تقدمه القمة بهذا المعنى لكل حكومة، إلا جائزة أحسن وزير التي أطلقتها في دورتها الرابعة في سنة 2016، فمنذ إطلاق جائزة بهذه التسمية، حصد الجائزة ست وزراء توزعوا على أستراليا، وأندونيسيا، وأفغانستان، والسنغال، وأوروغواي، وسيراليون، ولم تكن هذه التوزيعة بين قارات الدنيا سوى علامة على أن الجائزة تُعدي بين الحكومات من سنة إلى سنة، وأن النجاح الحكومي الذي يتم منحها على أساسه ينتقل من عام إلى عام بالعدوى، أو بما هو قريب من العدوى، إذا كانت كلمة العدوى سوف لا تكون مناسبة في هذا المقام، من طول ما جرى قصرها على انتقال الأمراض وحدها.

كان وزير البيئة الأسترالي هو الذي نال الجائزة في نسختها الأولى، وكان كمن أطلق عدوى نجاح الوزراء فراحت تدور في أنحاء العالم، ومن طول دورانها وسرعته فإن كل حكومة قد عاشت تأمل أن يكون أحد وزرائها من بين الفائزين، ولم تتوقف عند حدود الأمل وحدها، وإنما شرعت تعمل في الاتجاه الذي يجعل الجائزة من نصيب أحد أعضائها.

وحين يحدث هذا على مستوى كل حكومة تتابع أعمال القمة وتترقبها من دورة إلى دورة، فالفائز الحقيقي بالجائزة ليس الوزير الذي يتسلمها في أعمال القمة، ولكن الفائز المواطن الذي يحصل على خدماته العامة من الوزارة التي يجلس الوزير الفائز على قمتها، ومن الحكومة التي ينتمي إليها في الإجمال.

هذا المواطن ومعه سائر المواطنين في السنغال مثلاً، هو الذي فاز حينما حصلت وزيرة الصحة السنغالية على جائزة أحسن وزير، لأنها لم تحصل عليها إلا على أساس أنها قدمت خدمة حكومية صحية متميزة لمواطنيها، وهكذا تكرر الموضوع مع كل فائز من الفائزين الستة، كأن القمة قد كافأت مواطني ست دول على مستويات مختلفة من العمل الحكومي.

وقد قيل إن الجائزة تقدم نماذج وزارية ملهمة من سنة إلى سنة، وهذا صحيح إلى حد بعيد، والأصح منه أن القمة وهي تنعقد هذه السنة ستطلق أعمالها، وهي تضع أمام عينيها مبدأ تصفير البيروقراطية الحكومية، وسوف يكون هذا مما ينتقل بالخدمة الحكومية من مربع إلى مربع جديد، وسوف يكون هذا أيضاً مما يضع هذه الخدمة على طريق لم تسلكه من قبل.