قيمة «مايكروسوفت» تتجاوز 3.1 تريليونات دولار

أصبحت ((مايكروسوفت)) أول شركة في الولايات المتحدة تتجاوز قيمتها السوقية 3.1 تريليونات دولار، بعد أسبوعين فقط من تجاوز القيمة السوقية 3 تريليونات دولار للمرة الأولى.

وفي نهاية تداولات أول من أمس، زادت قيمة سهم مطورة ((ويندوز)) 1.55 % إلى 420.55 دولاراً لترتفع القيمة السوقية إلى 3.124 تريليونات دولار، بحسب بيانات ((كومبانيز ماركت كاب)). وحقق سهم الشركة الداعمة لمطورة ((شات جي بي تي)) مستوى إغلاق قياسياً للجلسة الثالثة على التوالي، وللمرة السابعة منذ بداية العام الجاري.

وفي المقابل، أغلق سهم شركة ((آبل)) مرتفعاً 0.4 % عند 188.85 دولاراً، لتحقق صانعة الجوالات الأمريكية قيمة سوقية 2.916 تريليون دولار، وتحتل المركز الثاني بين أكثر الشركات العالمية قيمة. وارتفع سهم ((مايكروسوفت)) 11.85 % منذ بداية العام بدعم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في حين خسر سهم صانعة جوالات ((أيفون)) 1.9 % مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.