البرلمان العراقي يطالب الحكومة بإخراج «التحالف»

استنكر رئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، استمرار الاعتداءات على الأراضي العراقية، خاصة الاستهداف الأمريكي لقوات الحشد الشعبي وقياداته، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس.

وقال المندلاوي، إنه يجب على الحكومة تنفيذ قرار البرلمان، الصادر عام 2020، الذي يقضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق. ولفت إلى أن القدرات الأمنية العراقية أصبحت متطورة، كما أنه لا توجد أي اتفاقات جديدة تستوجب بقاء القوات الأجنبية في العراق. وتابع: ((تم إحالة الطلب الموقع من أكثر من 100 نائب عراقي إلى اللجنتين (القانونية والأمن والدفاع) يتضمن مقترحاً لإخراج القوات الأجنبية من العراق))، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة التي تحمي سيادة العراق وأمنه واستقراره.

ولفت إلى أن البرلمان يؤكد دعمه للحكومة في مساعيها، لأن يصبح العراق أحد عوامل الاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي. وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، مؤخراً، جاءت رداً على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن، بينما أعلنت الحكومة العراقية مقتل 16 شخصاً، بينهم مدنيون، وإصابة 25 آخرين، جراء القصف الأمريكي على مواقع عراقية. وكذلك، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، إن ((الإصرار على انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق يأتي بعد ما اكتسبته القوات العراقية من قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب)).

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