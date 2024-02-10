سيناريو ألماني لـ«حرب محتملة» مع روسيا

وضعت ألمانيا، سيناريوهات لـ((حرب محتملة)) مع روسيا، ودعت قواتها المسلحة، إلى الاستعداد والجاهزية لها، بينما تجري القوات الألمانية في الوقت الراهن تدريبات لرفع مستواها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

في الغضون، شدد قائد الجيش الألماني، الجنرال كارستن بروير في مقابلة نشرت، أمس، أهمية أن تكون قواته ((مؤهلة لخوض حرب)) في غضون خمس سنوات، وقال بروير لصحيفة ((دي فيلت)) الألمانية المحافظة: ((بناء على تحليلات مختلفة، وعندما أرى التهديد المحتمل الذي تشكله روسيا، يعني ذلك بالنسبة إلينا ما بين خمس إلى ثماني سنوات من الاستعدادات)).

ونوه بأن ((الأمر لا يعني أن حرباً ستنشب حينها، ولكنها ممكنة))، وتابع ((لأنني عسكري أقول: خلال خمس سنوات، يجب أن نكون مؤهلين لخوض حرب)).

وأكد بروير أنها المرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة ((نجد أنفسنا أمام احتمال نشوب حرب مفروضة من الخارج))، لافتاً إلى أن التأهيل للحرب يعني ((ما هو أبعد بكثير)) من القدرة الدفاعية. وأضاف: ((بصرف النظر عن توافر العديد والعتاد، يتعلق الأمر أيضاً بتغيير العقلية التي يجب أن تخضع له))، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك ((تغيير في العقلية، في المجتمع، خصوصاً في صفوف الجيش الألماني)).

واعتبر بروير أن الأمر يتعلق ((برفع مستوى خطر الهجوم بالنسبة للخصم إلى درجة تجعله يقرر عدم شنه))، مضيفاً ((هذا هو الردع)).

أما فيما يتعلق بـ((الناتو))، أقر بروير بأن بلاده لن تتمكن من توفير بعض القدرات الموعودة إلا في وقت متأخر عما هو متوقع، دون أن يحدد طبيعتها لدواعٍ أمنية.

يشمل ذلك فرقة من القوات البرية مجهزة بالكامل، وجاهزة للتدخل اعتباراً من 2025، وأخرى اعتباراً من 2027، إضافة إلى نحو 200 طائرة وسفينة، فضلاً عن قدرات دعم عسكري، بحسب تأكيدات وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس.

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