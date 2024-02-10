سيئول: سنرد بشكل حاسم على استفزازات بيونغ يانغ

دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أمس، مشاة البحرية في بلاده إلى ((الرد بكثافة ودون تردد)) على أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية.

وخلال زيارته لوحدة من مشاة البحرية على الحدود مع كوريا الشمالية، قال يون: ((إذا استفزنا العدو، طبقوا مبدأ التعامل أولاً، ثم الإبلاغ لاحقاً، وردوا بشكل حاسم وكثيف، ودون تردد، لتدمير إرادة العدو بالكامل)).

وتفقد يون، أمس، الموافق لرأس السنة الجديدة في آسيا، منظومة إطلاق صواريخ متعددة، وأعلن أن كوريا الجنوبية ((مستعدة تماماً للرد الفوري في حال لجأ العدو إلى الاستفزاز)).

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية أعلنت، مطلع العام الجاري، أن كوريا الجنوبية ((عدوها الرئيس))، وأغلقت وكالات مكرسة لإعادة التوحيد والتواصل، بينما هددت بالحرب إذا تعدى الجنوب ((حتى على 0.001 ملم)) من الأرض.

كما أكد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أن بيونغ يانغ لن تتردد في ((القضاء)) على كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم، معتبراً أن كوريا الجنوبية هي ((العدو الأخطر والأول بالنسبة لنا)).

يشار إلى أن رئيس كوريا الجنوبية الجديد، المعروف بمواقفه المتشددة، قام، منذ وصوله إلى السلطة عام 2022، بتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، واليابان، لمواجهة تهديدات جارته الشمالية.

كما أدلى بتصريحات مماثلة، يناير وديسمبر الماضيين، عندما زار وحدة عسكرية أخرى على الخطوط الأمامية.

وإلى جانب تبادل التهديدات اللفظية، قام الجانبان في الأشهر الأخيرة بتعزيز أمنهما على الحدود، ونفذا عمليات بالذخيرة الحية على طول الحدود.

واتهم يون الحكومة ((المتهورة)) في كوريا الشمالية بالرغبة في تصعيد الاستفزازات قبل انتخابات 10 أبريل 2024، المقرر إجراؤها في الجنوب.

ويسعى يون الذي وصل إلى السلطة، متعهداً تشديد سياسته تجاه بيونغ يانغ، إلى أن يستعيد حزبه المحافظ الأغلبية البرلمانية التي خسرها عام 2016.

على صعيد متصل، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الخاص المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، جولي تيرنر، ستسافر إلى طوكيو وسيئول اعتباراً من الغد.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أول من أمس، أن الزيارة ستستمر حتى 22 فبراير الجاري، وخلالها ستلتقي تيرنر بمسؤولين حكوميين وناشطين ومنشقين من كوريا الشمالية.

جاء في البيان: ((ستؤكد الرحلة التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وزيادة آليات الوصول إلى المعلومات، وتمكين أصوات الناجين الداعين إلى تغيير ملموس)).

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