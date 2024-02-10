روسيا تحبط هجوماً أوكرانياً ضد سفن مدنية في البحر الأسود

أحبطت روسيا، أول من أمس، هجوماً أوكرانياً ليلياً بزوارق بحرية مسيّرة، ضد ((سفن نقل مدنية)) روسية في البحر الأسود، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس، في وقت كشفت موسكو عن توجيه الجيش الروسي 31 ((ضربة استراتيجية)) طالت منشآت أوكرانية حيوية في أثناء الأسبوع.

في الغضون، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف حاول، مساء الجمعة، تنفيذ هجوم على سفن نقل مدنية روسية في البحر الأسود.

وجاء في بيان ((الدفاع الروسية)): ((في مساء يوم 9 فبراير 2024، نفذ نظام كييف محاولة هجوم على سفن نقل مدنية روسية في المنطقة الجنوبية الغربية من البحر الأسود، باستخدام زوارق بحرية مسيّرة شبه غاطسة)).

وأوضح البيان أنه تم صد الهجوم، بمشاركة سفن دورية، وطائرات تابعة للبحرية الروسية، كانت تقوم بمهام في المنطقة. وأضاف البيان إن ((القوات الروسية دمرت زورقاً مسيراً بوساطة نيران المدفعية، وتم قمع الزوارق المسيّرة الباقية بوسائل الحرب الإلكترونية)).

وختم البيان: ((الهجوم الأوكراني لم يتسبب بأي ضرر لسفن النقل المدنية وسفن البحرية الروسية)).

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية نفذت، في أثناء الأسبوع، 31 ضربة بالصواريخ والمسيّرات على أهداف استراتيجية داخل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومواقع القوات الأوكرانية.

وجاء في بيان ((الدفاع الروسية)): ((في الفترة من 4 وحتى 10 فبراير 2024، نفذت القوات الروسية 31 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، ومنها مسيّرات، ضد أهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني)).

وتابع البيان: ((نتيجة الضربة تأثرت القدرات للمؤسسات العاملة في إنتاج وإصلاح الطائرات، والمسيّرات، والقوارب المسيّرة، وأنظمة الصواريخ التكتيكية)).

وأكد البيان أنه تم ضرب مواقع وحدات القوات الأوكرانية، والتشكيلات القومية، وأن جميع أهداف الضربات قد تحققت. وأضاف: ((على اتجاه كوبيانسك، في أثناء الأسبوع، حسنت وحدات قوات مجموعة ((الغرب)) موقعها على طول خط المواجهة، وصدت 36 هجوماً للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية)).

وأكمل البيان: ((على اتجاه كراسني ليمان، حسنت وحدات قوات مجموعة ((المركز)) موقعها على طول خط المواجهة، وصدت 14 هجوماً للقوات الأوكرانية في مناطق من جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية)).

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع، إن موسكو عززت إنتاج الطائرات المسيّرة العسكرية خلال العام الماضي، إلا أنه لا تزال ثمة مشكلات فنية معينة بحاجة إلى حلها.

جدير بالذكر أن روسيا تستخدم روسيا بشكل مكثف الطائرات المسيّرة خلال حملتها العسكرية المستمرة منذ عامين تقريباً في أوكرانيا، لكن كثيراً ما يتعين عليها الاعتماد على الطائرات المسيّرة من حلفائها في الخارج.

وذكر شويغو، خلال جولة في منشآت تصنيع طائرات مسيّرة في منطقة نهر الفولغا في أودمورتيا، ((تسمح لنا قدرات الإنتاج التي تم تدشينها بإكمال أغلب المهمات التي تواجهنا اليوم)).

وظهر شويغو في المقطع، وهو يقول خلال اجتماع مع مسؤولين إن المشكلات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيّرة، وفي الحرب الإلكترونية ((لا تزال بحاجة إلى حلها)).

فيما أفادت موسكو في الشهور القليلة الماضية بأن مجمعها الصناعي العسكري كثف الإنتاج في ظل سعي روسيا إلى كسر حالة الجمود العسكري المستمرة منذ أشهر في أوكرانيا.

ويقول قادة أوكرانيون، إن الطائرات المسيّرة ستكون حاسمة من أجل الظفر باليد العليا في الحرب، بينما يقول محللون إن الاستخدام المكثف للأسلحة من موسكو وكييف يجعل من العسير على القوات التقدم براً.

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