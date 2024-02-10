«الناتو» يدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنتاج الأسلحة

دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي ((الناتو))، ينس ستولتنبرغ، الدول الأوروبية إلى زيادة إنتاجها من الأسلحة، لدعم أوكرانيا، ومنع ((عقود محتملة من المواجهة)) مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ، في تصريحات صحافية، أمس، قبل اجتماع مهم لوزراء دفاع دول الحلف في بروكسل: ((إننا بحاجة إلى إعادة تشكيل وتوسيع قاعدتنا الصناعية بشكل أسرع لزيادة الإمدادات إلى أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناتنا)).

وأكد أمين عام حلف ((الناتو))، أن حرب روسيا ضد أوكرانيا، منذ نحو عامين، أظهرت أن ((السلام في أوروبا لا يمكن اعتباره أمراً مفروغاً منه))، مشدداً على أهمية حماية الدول الأعضاء في الحلف.

وتابع ستولتنبرغ: ((نراقب عن كثب ما تفعله روسيا، وعززنا وجودنا في الجزء الشرقي من الحلف.. إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، فليس هناك ما يضمن أن الهجوم الروسي لن يتسع أكثر، لذا فإن دعم أوكرانيا الآن، والاستثمار في قدرات ((الناتو)) هو أفضل دفاع لنا)).

وأصر ستولتنبرغ على ((أننا بحاجة إلى إعادة تشكيل وتوسيع قاعدتنا الصناعية بشكل أسرع، لزيادة الإمدادات إلى أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناتنا)).

وكان ستولتنبرغ صرح لصحيفة ((فيلت أم تسونتاغ)) الألمانية، في عددها الأحد، ((هذا يعني التحول من زمن السلم البطيء إلى إنتاج صراع سريع الوتيرة)).

جدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي، تعهد العام الماضي بتسليم مليون قذيفة مدفعية للجانب الأوكراني بحلول مارس المقبل، لكن يناير الماضي أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، لن يتمكنوا من تحقيق هذا الهدف.

كما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في عدة تصريحات سابقة، مما وصفه بـ((تردد)) الدول الغربية بشأن توفير مساعدات مالية وعسكرية إلى كييف، الذي من شأنه أن يحفز روسيا على المضي قدماً في عملياتها العسكرية في بلاده.

إلى ذلك، عيّن الرئيس الأوكراني، الميجر جنرال أناتولي بارهيليفيتش، رئيساً جديداً لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، خلفاً لسيرهي شابتالا.

ووصف زيلينسكي في كلمة مصورة بارهيليفيتش بأنه ((شخص خبير يفهم مهام هذه الحرب والأهداف الأوكرانية)).

وقال زيلينسكي إن تعيين بارهيليفيتش جاء بناء على توصية القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، الذي عيّن الخميس.

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