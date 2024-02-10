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مقتل 17 عسكرياً حوثياً بضربات أمريكية وبريطانية

2/10/2024 7:17:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وسائل إعلام في اليمن، أمس، مقتل 17 من عناصر ميليشيا الحوثي جراء ضربات أمريكية وبريطانية. ووردت في التقارير أسماء 17 شخصاً من القتلى يحملون رتباً عسكرية، من دون تحديد تاريخ مقتلهم.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الجيش الأمريكي قصفت أمس، أهدافاً مرتبطة بميليشيا الحوثي بهدف السماح بحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وكانت الولايات المتحدة أكدت ليل الخميس على الجمعة شنّ ضربات على مواقع تابعة للحوثيين، مشيرة إلى أنها طالت أربعة زوارق مُسيّرة مفخّخة وسبعة صواريخ كروز كانت ((جاهزة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر)).

مهاجمة زورقين

وأتى ذلك بعد ساعات من تأكيد الجيش الأمريكي استهداف مواقع للحوثيين بينما كانوا يعدّون لإطلاق صواريخ ليل الأربعاء. وقالت القيادة المركزية إن هجمات الجمعة استهدفت زورقين مسيرين وأربعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن وصاروخ كروز للهجوم البري المتنقل ((كانت جاهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر)).

وأضافت إنه تم التعرف إلى الصواريخ والزورقين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن و((شكلت تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة)).

وشنّت القوّات الأمريكيّة والبريطانية سلسلة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير، وينفّذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

وتقول واشنطن ولندن إن الضربات هدفها تقليص قدرات الحوثيين على تهديد حركة الملاحة. وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية.

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