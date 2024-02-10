قتيلان ونجاة قيادي بـ«حماس» من غارة إسرائيلية في لبنان

نجا قيادي في حركة حماس من ضربة إسرائيلية استهدفته في لبنان، أمس، وفق ما أفادت مصادر أمنية محلية وفلسطينية، طالت بلدة في عمق الأراضي اللبنانية وأدت إلى مقتل شخصين، أحدهما عنصر في حزب الله.

وأفاد الإعلام الرسمي اللبناني بأن ((مسيّرة)) إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة جدرا الساحلية الواقعة على مسافة أكثر من 40 كلم من أقرب نقطة على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل. وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية فقد أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة جدرا الساحلية جنوبي بيروت.

وقال مصدر أمني فلسطيني تحفّظ على ذكر هويته إن الضربة كانت ((محاولة اغتيال.. لقيادي رفيع)) في حركة حماس. وأشار مصدر أمني لبناني طلب بدوره عدم كشف اسمه، إلى أن القيادي المستهدف باسل صالح، موضحاً أنه ((مسؤول وحدة تجنيد في الضفة الغربية)).

وأفاد بأن المستهدف كان أحد معاوني ((عزام الأقرع الذي اغتيل مع صالح العاروري)) الشهر الماضي، مؤكداً أن ((صالح نجا، ولكنه أصيب بحروق في ظهره نقل إثرها إلى المستشفى للعلاج)). وأوضح أن صاروخاً استهدف بداية سيارة صالح وهي من طراز مرسيدس بيضاء اللون، تبعه صاروخ ثانٍ في أثناء تجمّع سكان من البلدة في المكان ((ما أسفر عن سقوط قتيلين)).

وكان مصدر في هيئة إسعافية تابعة لحركة أمل، أشار بداية إلى مقتل شخصين، مشيراً إلى أنهما بائع خضار لبناني، وسوري كان يمرّ في المكان مستقلاً دراجته النارية. وفي وقت لاحق، أكد حزب الله أن أحد القتيلين من عناصره، وهو خليل محمد علي فارس من بلدة عيترون بجنوب لبنان وسكان بلدة جدرا في جبل لبنان.

السيطرة على مسيّرة

واستهدفت غارات إسرائيلية أمس، مناطق جنوبية عدة، بينما أكد حزب الله استهداف مواقع عسكرية على الجانب الآخر من الحدود، كما أعلن الحزب في بيان منفصل أن عناصره سيطروا على مسيرة إسرائيلية من نوع (سكاي لارك) وهي بحالة فنية جيدة.

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