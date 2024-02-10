الطفلة هند رجب ومسعفاها مقتولون في غزة بعد أسبوعين من اختفائهم

عثر، أمس، على الطفلة الفلسطينية هند رجب مقتولة في غزة، بعدما اتصلت قبل أسبوعين مستغيثة وسط المعارك في مدينة غزة، حين وجدت نفسها عالقة وحيدة في سيارة بين جثث أفراد عائلتها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع اختفاءها ومكالماتها المؤثرة، التي سجلها الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال الساعات، التي كانت فيها على قيد الحياة في سيارة على مقربة من دبابات إسرائيلية، في مدينة غزة.

وعُثر على جثة الطفلة وجثث أفراد من أسرتها في سيارة قرب محطة للوقود في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، بعد انسحاب الدبابات والمدرعات الإسرائيلية، فجر أمس، من المنطقة. وقال الهلال الأحمر في بيان: ((إنه تم العثور كذلك على سيارة الإسعاف وجثتي المنقذين، على بعد أمتار قليلة من السيارة التي كانت توجد فيها الطفلة)).

وقال جد الطفلة أيوب حمادة أن هند ماتت وكل من كان في السيارة، مضيفاً: إن عدداً من أقارب والدة الطفلة هند ذهبوا وشاهدوا السيارة، وعثروا على جثامينهم قرب محطة الوقود))، في منطقة لم يكن من الممكن الوصول إليها حتى الآن، بسبب الوجود العسكري الإسرائيلي.

وقالت والدة الطفلة وسام حمادة إنها تريد أن تستجوب المسؤولين عن مقتل هند ((أمام الله عن اليوم الذي أطلقت فيه ابنتي نداءات استغاثة (...) من دون أن يسعفها أحد)). وكانت عائلة الطفلة قالت هذا الأسبوع، إن الفتاة وأفراداً آخرين من العائلة كانوا في سيارة في مدينة غزة، عندما واجهوا الدبابات التي فتحت النار عليهم.ونجت هند في البداية، حسبما يتضح من مكالمة هاتفية أجرتها مع عائلتها، بينما قتل جميع من كانوا في السيارة.

أنا خائفة

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني تلقيه اتصالاً هاتفياً من هند، ثم سماع صوت إطلاق نار. وفي تسجيل نشره، تقول الطفلة وهي تتوسل ((تعالوا (...) خذوني))، ((أنا خائفة جداً، أرجوكم تعالوا)).

وأضاف الهلال الحمر ((بقينا معها على الخط حوالي ثلاث ساعات، توسلت الطفلة خلالها إلى فرقنا بإلحاح لكي تأتي وتنقذها من الدبابات (الإسرائيلية) التي تحيط بها، وهي تتعرض لإطلاق النار والخوف لكونها وحيدة، عالقة بين جثث أقاربها، الذين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية أمام عينيها)).

كما تحدثت هند هاتفياً مع جدها، الذي قال بصوت متحشرج من البكاء ((كانت خائفة ومرعوبة، وأصيبت في ظهرها، وفي يدها وقدمها)). وفقد الاتصال بعد ذلك مع الطفلة، ولم يتمكن المسعفون من الوصول إليها لإنقاذها.

وفي بيان أعلنت فيه وفاة المنقذين، اتهمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إسرائيل بأنها ((تعمدت استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها إلى الموقع، حيث عثر على مركبة الإسعاف على بعد أمتار من المركبة، التي فيها الطفلة هند)).

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