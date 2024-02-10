«التوطين»: 48 مخالفة استقدام عمالة من دون ترخيص وإغلاق 4 مكاتب في 2023

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين سحب تراخيص 4 مكاتب لاستقدام العمالة المساعدة لمخالفتها الالتزامات والضوابط المحددة في قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما العام الماضي، وتحرير 48 مخالفة في شأن ممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص، وذلك في إطار جهودها لضبط وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لها وبما يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.

أنظمة وتعليمات

وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز وقف ترخيص المكتب مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر إحدى الحالات وهي عدم استمرار توافر شرط من الشروط التي صدر الترخيص بناء عليها، ومنها عدم الالتزام بما قدم من تعهدات وإقرارات، أو بسبب عدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، أو إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، أو إذا ارتكب المكتب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، أو مخالفة الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، أو ارتكاب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.

وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المساعدة حددت التزامات مكاتب استقدام العمالة وهي إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطته بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توافر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إذا كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، وتمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه.

جهات معتمدة

كما ألزمت اللائحة مكتب الاستقدام توفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد بخلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة، وتقديم ما يفيد بتعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، وتقديم ما يفيد بمسؤوليته المباشرة عن سداد أي مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة التشريعات الناظمة لعملها، بما يسهم في تحسين وتطوير خدماتها المقدمة لأصحاب العمل والأسر المستفيدة، ويضمن في الوقت ذاته حقوق جميع الأطراف على نحو متوازن من أصحاب العمل والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام، مشددة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية في حق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه المخالفات.

ودعت الوزارة المتعاملين للإبلاغ عن الممارسات السلبية، وأي ملاحظات عن عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة، عبر التواصل مع مركز الاتصال بالرقم 600590000، محذرة من العواقب القانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.

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