باحثون ينشرون دراسة عن العلاج المناعي بالذكاء الاصطناعي

نشر باحثون من ((مركز فاطمة بنت مبارك)) في كليفلاند كلينك أبوظبي ، وشركة ((آي بي إم)) استراتيجية جديدة لتحديد أهداف جديدة للعلاج المناعي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعتبر هذه الدراسة الأولى التي تتم مراجعتها من قبل اختصاصيين في القطاع، وذلك في إطار شراكة تسريع الاكتشاف العلمي بين هاتين المؤسستين الرائدتين، والتي جرى تصميمها لتعزيز أبحاث الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

تعاون

وتعاون أفراد الفريق معاً من أجل تطوير ذكاء اصطناعي خاضع للإشراف، وغير خاضع للإشراف، وذلك بهدف كشف الخصائص الجزيئية لمستضدات الببتيد، التي تعتبر قطعاً صغيرة من جزيئات البروتين، تستخدمها الخلايا المناعية للتعرف إلى التهديدات، وينتمي أعضاء المشروع إلى مجموعة متنوعة، يقودها الدكتور تيموثي شان من كليفلاند كلينك.

وقال الدكتور شان رئيس مركز العلاج المناعي العادي، والمرتبط بالأورام الخبيثة الدقيقة، الذي يحمل اسم ((فاطمة بنت مبارك)): ((لقد كانت جميع بياناتنا حول أهداف مستضدات السرطان في الماضي، تتولد من التجربة والخطأ.

وتتيح الآن الشراكة مع (آي بي إم) لنا دفع حدود الذكاء الاصطناعي وأبحاث علوم الحياة، من أجل تغيير الطريقة التي نقوم من خلالها بتطوير وتقييم أهداف علاج السرطان)).

ويوفِّر مركز ((فاطمة بنت مبارك)) في أبوظبي، والذي تم افتتاحه في مارس الماضي، خدمات طبية متطورة وشاملة، ورعاية صحية فائقة للمرضى طوال رحلة العلاج والتعافي من الأورام، بما في ذلك خدمات التصوير المتقدم، وعلاج الأورام بالإشعاع.

ويحتوي المركز، الممتد على مساحة 19 ألف متر مربع، على 32 غرفة فحص، و24 غرفة حقن، وغرفتي عمليات، ومنطقة مخصَّصة لعلاج الأورام النسائية.

وبحث العلماء لعقود من الزمن، كيف يمكن تحديد المستضدات واستخدامها، من أجل استهداف الخلايا السرطانية أو الخلايا المصابة بالفيروسات. ولطالما كانت هذه المهمة صعبة بسبب تفاعل مستضدات الببتيد مع الخلايا المناعية، بناء على بعض الخصائص المحددة الموجودة على سطح الخلايا، وهي العملية التي لا تزال غير مفهومة تماماً إلى الآن.

واتسمت الأبحاث في هذا السياق بالمحدودية، بسبب العدد الكبير للمتغيرات التي تؤثر في طريقة تعرف الأجهزة المناعية إلى هذه الأهداف.

ويعتبر تحديد هذه المتغيرات عملية صعبة، وتستهلك الكثير من الوقت باستخدام الحوسبة العادية، ولذلك، فإن النماذج الحالية محدودة، وقد تكون في بعض الأحيان غير دقيقة.

وتم نشر الدراسة في مجلة ((ملخصات في المعلوماتية الحياتية))، وخَلصَت إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي، التي تأخذ بالاعتبار تغيرات الشكل الجزيئي بمرور الوقت، يمكنها أن تقدم تصوراً دقيقاً حول كيفية تعرف أجهزة المناعة إلى مستضد مستهدف. ويمكن للباحثين من خلال هذه النماذج، تحديد الإجراءات المهمة الواجب استهدافها بأساليب العلاج المناعي، مثل اللقاحات والخلايا المناعية التي تمت هندستها.

ويمكن للباحثين إدراج هذه المعلومات في نماذج ذكاء اصطناعي أخرى مستقبلاً، من أجل تحديد أهداف علاج مناعي أكثر فعالية.

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