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خبيرة متفجرات: «سوات» منصة لتبادل الخبرات والتجارب

2/10/2024 7:17:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت التشيلية باولا رودريغز، خبيرة الكشف عن المتفجرات الوحيدة من أمريكا اللاتينية المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية ((سوات 2024)) أهمية الحدث في إثراء الخبرات العملية للمشاركين، باعتباره منصة لتبادل التجارب مع متخصصين وخبراء من شتى أنحاء العالم.

وأوضحت رودريغز أن حضور فرق نسائية ضمن المنافسات، يبرز جهود دولة الإمارات في تعزيز الدور الريادي للمرأة في القطاعات الأمنية، مشيدة بالدعم الذي تقدمه الدولة لتمكين المرأة وتحفيزها على الانخراط في المجالات الأمنية، ومؤكدةً في هذا الإطار التزام شرطة دبي توفير الفرص للمرأة لتبرز وتتميز في القطاعات كافة.

وعن تجربتها الشخصية في مجال الكشف عن المتفجرات أفادت رودريغز بأنها شقت طريقها لتصبح مثالاً يحتذى به في مجال إبطال وتفكيك المتفجرات، وهو مهارة نادرة اكتسبتها بعد تدريب مكثف، مؤكدة رغبتها في فتح الطريق للنساء في المجال الشرطي، وخصوصاً في المجالات التي تتطلب مهارات خاصة مثل إبطال المتفجرات.

وتعد مشاركة باولا رودريغز في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية شهادة حية على القدرات الفائقة والتفاني لدى النساء في مجالات شديدة التخصص، مثل الكشف عن المتفجرات ومكافحتها. يذكر أن شرطة دبي رحبت بانضمام الرقيب خلود عبدالله المري، أول عنصر نسائي يعمل في مجال الكشف عن المتفجرات تحت الماء، وذلك في خطوة تؤكد الدور الريادي للعنصر النسائي في العمل الشرطي وتعزيز أمن وسلامة المجتمع.

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