مكتوم بن محمد: قطر قدمت نسخة مميزة من كأس آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قطر الشقيقة بالفوز بكأس آسيا لكرة القدم، مشيراً سموه إلى أن قطر قدمت مجدداً نسخة مميزة من كأس آسيا.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة ((إكس)): ((نبارك لقطر الشقيقة فوزها بلقب كأس آسيا لكرة القدم، قدمت لنا قطر مجدداً نسخة مميزة من كأس آسيا، تنظيم مبهر ومشاركة عربية جماهيرية رائعة توجت بأداء وفوز مشرفين)).
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