Sunday, 11 February 2024 04:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مكتوم بن محمد: قطر قدمت نسخة مميزة من كأس آسيا

2/10/2024 7:17:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قطر الشقيقة بالفوز بكأس آسيا لكرة القدم، مشيراً سموه إلى أن قطر قدمت مجدداً نسخة مميزة من كأس آسيا.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة ((إكس)): ((نبارك لقطر الشقيقة فوزها بلقب كأس آسيا لكرة القدم، قدمت لنا قطر مجدداً نسخة مميزة من كأس آسيا، تنظيم مبهر ومشاركة عربية جماهيرية رائعة توجت بأداء وفوز مشرفين)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN10022024000110011019ID1107836565

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث