حمد ان بن محمد: مبروك لقطر الفوز ومبروك للنشامى الأداء المشرف

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قطر بالفوز بلقب كأس آسيا لكرة القدم.
وقال سموه عبر منصة ((إكس)): ((مبروك لقطر الفوز بلقب كأس آسيا لكرة القدم... أبدعت قطر من جديد في تقديم أفضل نسخة من كأس آسيا على مستوى التنظيم والحضور الجماهيري الكبير.. والأجمل أن النهائي جمع بين شقيقين عربيين وكسبنا نجماً متألقاً هو منتخب الأردن ومبروك للنشامى هذا الأداء المشرف طوال البطولة)).
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