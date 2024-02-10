حمد ان بن محمد: مبروك لقطر الفوز ومبروك للنشامى الأداء المشرف

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قطر بالفوز بلقب كأس آسيا لكرة القدم.

وقال سموه عبر منصة ((إكس)): ((مبروك لقطر الفوز بلقب كأس آسيا لكرة القدم... أبدعت قطر من جديد في تقديم أفضل نسخة من كأس آسيا على مستوى التنظيم والحضور الجماهيري الكبير.. والأجمل أن النهائي جمع بين شقيقين عربيين وكسبنا نجماً متألقاً هو منتخب الأردن ومبروك للنشامى هذا الأداء المشرف طوال البطولة)).

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