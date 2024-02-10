أحمد بن محمد: مشاركة عربية متميزة توجت بنهائي عربي

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، قطر بالفوز بكأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.
فوز
وقال سموه عبر منصة إكس: ((مبروك لدولة قطر حكومة وشعباً الفوز بلقب كأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.. مبروك للاعبين والجهاز الفني ولجماهير العنابي، ومبروك للنشامى هذا الحضور والأداء المشرف في كأس آسيا.. نشكر قطر على التنظيم الجميل إضافة إلى المشاركة العربية المتميزة التي تُوجت بنهائي عربي خالص)).
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