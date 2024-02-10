راشد بن حميد: تهانينا لقطر الشقيقة قيادة وشعباً

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، قطر بالفوز بكأس آسيا. ودون عبر حسابه في منصة ((إكس)): ((تهانينا لدولة قطر الشقيقة قيادة وشعباً، لتتويج المنتخب القطري بلقب كأس آسيا 2023 للمرة الثانية على التوالي، بعد مباراة ممتعة أمام نظيره الأردني، كما نشيد بالتنظيم المثالي الذي يليق بالحدث الهام)).
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