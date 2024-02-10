راشد بن حميد: تهانينا لقطر الشقيقة قيادة وشعباً

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، قطر بالفوز بكأس آسيا. ودون عبر حسابه في منصة ((إكس)): ((تهانينا لدولة قطر الشقيقة قيادة وشعباً، لتتويج المنتخب القطري بلقب كأس آسيا 2023 للمرة الثانية على التوالي، بعد مباراة ممتعة أمام نظيره الأردني، كما نشيد بالتنظيم المثالي الذي يليق بالحدث الهام)).

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