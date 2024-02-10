«الطوارئ والأزمات» تؤكد الجاهزية الوطنية للتعامل مع المنخفض الجوي

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وذلك للوقوف على جاهزية واستعداد الجهات للتعامل مع المنخفض الجوي، الذي قد تتأثر بها الدولة خلال الفترة المقبلة، وكان الاجتماع بحضور وزارة الداخلية، والمركز الوطني للأرصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة.

إجراءات

كما أشارت الهيئة إلى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع المنخفض، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية كل ضمن اختصاصه، بالإضافة إلى جاهزية جميع خطط استمرارية الأعمال للجهات الحيوية، مضيفة إنه سيتم تفعيلها بعد دراسة وتقييم الظروف للمنخفض الجوي وتبعاته في المناطق التي قد تتأثر به.

وأكدت الهيئة على الفرق المعنية توجيه الجمهور في حال اشتداد المنخفض الجوي، وإرشادهم بالالتزام باشتراطات السلامة وتحديداً في المناطق التي قد تشهد أمطاراً غزيرة مع ضرورة القيادة بحذر شديد والابتعاد عن مجاري المياه والسيول والمناطق الوعرة مثل الجبال، متمنية السلامة للجميع.

متابعة

ومن خلال المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية، أكدت وزارة الداخلية والفرق المعنية على وضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على قائمة الأولويات، وأنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة طارئة وفق الخطط الموضوعة لضمان أمن وسلامة الجميع، داعيةً الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية.

كما تهيب الجمهور بعدم تداول الشائعات ونشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الدولة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تتأثر الدولة ابتداء من اليوم إلى بعد غدٍ بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب.

ومن المقرر أن يتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً لتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة ويتخللها السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات والبرق والرعد أحياناً مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غير مستقر يصبح غائماً جزئياً إلى غائم مع بعض السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

مناشدة

من جهتها ناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين بالالتزام بالقيادة الآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة.

التزام

وحثت على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى، وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف، لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.

ودعت السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد السلامة خلال قيادة المركبة خصوصاً أثناء هطول الأمطار، محذرة من خطورة القيادة بطيش وتهور ولامبالاة والمجازفة بدخول الأودية، وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور.

وأشارت إلى أن القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه، من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة، وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة، واستبدال الإطارات القديمة بإطارات جديدة لمنع التزحلق.

تمديدات

وأكدت على ضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه، وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظاً على سلامة الجميع.

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