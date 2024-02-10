حمدان بن زايد: ملتزمون بالسير على نهج زايد في حماية البيئة

كرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، الفائزين في الدورة الأولى ((لجائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية 2023)) خلال الحفل الذي أقيم بقصر النخيل في أبوظبي.

حضر الحفل الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد أحمد البواردي نائب رئيس مجلس الإدارة بهيئة البيئة - أبوظبي، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، واللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، ومنصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وأحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وفهد سالم الكيومي وكيل دائرة التمكين الحكومي، ورزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، وخديم عبدالله الدرعي المستشار بديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وسعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في ((أدنوك))، وعدد من المسؤولين والمشاركين بالجائزة.

فائزون

بدأ الحفل، بعرض فيديو تعريفي عن الجائزة، كرم بعدها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الأفراد والمؤسسات الفائزة بالجائزة، والبالغ عددهم 18 فائزاً، تقديراً لإنجازاتهم البيئية وتميّزهم في مجالات تخصصهم.

وأكد سموه أن إمارة أبوظبي ملتزمة بالسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مجال حماية البيئة، مشيراً سموه إلى أهمية الجائزة في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الأفكار والمشاريع المتميزة في مجال البيئة والاستدامة وتحفيز الاهتمام بالبحث العلمي في المجالات البيئية المختلفة، للأخذ بحلول مبتكرة علمية وعملية، والتي من شأنها معالجة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية، وضمان مستقبل مستدام للجميع.

وأشاد سموه، بدور الجائزة في تحفيز التميز والإبداع في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها واستدامتها وتشجيع المبادرة والريادة، وتعزيز الاهتمام بالعمل البيئي والامتثال للتشريعات الخاصة بها.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، كافة الفائزين بالجائزة في مجالاتها المختلفة، ودعاهم إلى الاستمرار في تحقيق إنجازاتهم المتميزة، ومواصلة النجاح والريادة في المستقبل، معبراً سموه عن أمله أن تشهد جائزته في دورتها القادمة المزيد من المشاركات وتحفيز المجتمع والمؤسسات والمنشآت لتعزيز الاهتمام بالعمل البيئي والمحافظة على الطبيعة في دولتنا الحبيبة.

من جانبه قال معالي محمد أحمد البواردي، في كلمة له خلال الحفل، إن الاهتمام بكوكب الأرض لم يعد ترفاً بل إن الحفاظ على توازنه الطبيعي وتنوعه البيولوجي أصبح محور اهتمام صناع القرار والعلماء والناشطين في المجال البيئي من خلال إطلاق مبادرات ملهمة ومبتكرة، الأمر الذي سيسهم في تسليط المزيد من الضوء على التحديات البيئية وتأثيراتها وجذب انتباه الجميع إلى ضرورة العمل في مجال حماية البيئة.

وخلال الحفل، قلد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معالي محمد أحمد البواردي، وسام الشيخ حمدان بن زايد البيئي الفخري، وذلك نظير جهوده الكبيرة في خدمة الوطن على مدار نحو 4 عقود، عمل خلالها معاليه على ترجمة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في صون البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، وتحقيق التنمية المستدامة، فكانت له إسهامات جلية وجهوده بارزة في إطلاق الكثير من المبادرات البيئية في مجال حفظ الطبيعة والأنواع الحية ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضاً على المستوى الدولي.

وعلى صعيد النتائج، حصد وسام الشيخ حمدان بن زايد البيئي، الذي يُمنح لتكريم قصص نجاح أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، الذين لهم تأثير إيجابي على البيئة، 10 مشاركين، وذلك ضمن ثلاث فئات فرعية للوسام.

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