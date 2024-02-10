حمدان بن محمد: تجمعنا بالصين علاقات تاريخية واقتصادية قوية

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الحكومة والشعب الصيني بمناسبة السنة الصينية الجديدة، متمنياً أن تكون سنة خير على الجميع.

مناسبة

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة ((إكس)): ((من دبي نبارك للقيادة والحكومة والشعب الصيني الصديق بمناسبة السنة الصينية الجديدة، ونتمنى أن تكون سنة خير على الجميع. تجمعنا بالصين علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية قوية، ونتطلع لترسيخ تلك العلاقات في المرحلة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين في ظل رؤية مشتركة تقوم على تعزيز الاستقرار والازدهار العالمي)).

علاقات

وشهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة نمواً وتطوراً كبيراً في ظل دعم قيادة الدولتين، وتقوم العلاقات بين البلدين على الاحترام والصداقة والتعاون والمصالح المشتركة وتتقاسمان المساعي المشتركة من أجل مستقبل مزدهر، وتتعزز الصداقة بين الإمارات والصين أيضاً عبر التطلعات المشتركة والرؤى الاستشرافية لكلا البلدين.

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