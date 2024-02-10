محمد بن زايد ومحمد بن راشد: تمنياتنا للصين التوفيق والنجاح ولشعوب العالم كافة السلام والخير والاستقرار

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم، متمنين لهم عاماً سعيداً وموفقاً، ولشعوب العالم كافة السلام والخير والاستقرار.

تهنئة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حسابه في منصة ((إكس)): ((أهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم وأتمنى لهم عاماً سعيداً وموفقاً، ولشعوب العالم كافة السلام والخير والاستقرار)).

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر منصة ((إكس)) في تدوينة باللغة الصينية: ((اليوم، 10 فبراير 2024 هو العام القمري الصيني الجديد، إيذاناً ببداية عام التنين))، معرباً سموه عن خالص تحياته لجمهورية الصين الشعبية.

نجاح

وأضاف سموه: ((ترمز هذه السنة الميمونة إلى القوة والازدهار والحظ السعيد، نريد لهذا البلد الاستثنائي، بتراثه الثقافي المتنوع، ونفوذه السياسي القوي، ومساهماته الاقتصادية والفكرية الكبيرة للعالم، أن يستمر في النمو والنجاح)).

وتابع سموه: ((نتمنى للمجتمع الصيني وملايين الصينيين حول العالم السعادة والصحة في العام الجديد. أتمنى لهم التوفيق)).

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