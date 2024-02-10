رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير قطر بالفوز بكأس آسيا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، والأشقاء في قطر بالفوز بكأس آسيا لكرة القدم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على منصة ((إكس)): ((أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا لكرة القدم، وأثني على الأداء المتميز للفريقين، القطري والأردني، والروح الرياضية العالية التي سادت بينهما خلال المباراة، كما أهنئ دولة قطر الشقيقة بالتنظيم الناجح للبطولة)).

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة ((إكس)): ((تنظيم رائع.. مباراة ممتعة.. أداء رياضي استثنائي.. ألف مبروك لأخي تميم.. ولشعب قطر الحبيب فوزهم بكأس آسيا لكرة القدم.. ونبارك أيضاً للأردن هذا المنتخب الرائع الذي يرفع رؤوس العرب)).

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر منصة ((إكس)): ((أهنئ الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس آسيا.. قدم المنتخبان القطري والأردني مستوى متميزاً خلال البطولة استحقا عليه الإشادة..أبارك لدولة قطر الشقيقة نجاح تنظيمها هذه البطولة.. متمنياً لها مزيداً من الإنجازات الرياضية)).

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