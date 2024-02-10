إنجاز 35 ألف وحدة سكنية في دبي 2023 بنمو 13 %

كشف تقرير عقاري جديد، أصدرته شركة أستيكو العقارية، أنه تم إنجاز بناء 34.950 وحدة سكنية جديدة في دبي 2023، بحسب موقع ((تايم أوت دبي))، لافتاً إلى أن هذا العدد يشكل نمواً غير مسبوق، حيث يمثل زيادة 13 % عن المشاريع المكتملة مقارنة بالعام السابق، ويتكون من 27,450 شقة، و7,500 فيلا.

وأحد أكبر المشاريع السكنية، التي سيتم الانتهاء منها في العام الماضي هو برج رويال الفاخر المكون من 58 طابقاً في وسط مدينة دبي، والذي تم الانتهاء منه في أواخر عام 2023.

كما تم الانتهاء من بناء ((بي جي آبر هاوس))، الذي يبلغ ارتفاعه 14 طابقاً، في قرية جبل علي في العام الماضي، ويتوقع أن يشهد هذا العام تسليم أكثر من 45 ألف مسكن، ونحو 500 ألف متر مربع من الأراضي السكنية.

ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فإن المناطق الأكثر طلباً على الإيجارات في العام الماضي هي مرسى دبي، وقرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري.

وذكر التقرير أن المبادرات الاستراتيجية الرئيسية لدولة الإمارات المتعلقة باستراتيجية السياحة ومشروع نحن الإمارات 2031 كانت أساسية في السماح للدولة بالتميز كوجهة أولى للعمل والإقامة.

ورصد التقرير أيضاً اتجاهاً في التحول من عقود الإيجار طويلة الأجل إلى عقود الإيجار قصيرة الأجل العام الماضي في جميع الدولة، ما أتاح قدراً أكبر من المرونة المالية للمستأجرين، كما استفاد أصحاب العقارات أيضاً من هذه المكاسب على المدى القصير

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