فرض الضرائب على المليارديرات.. حان الوقت لفعل ذلك

لدى إيلون ماسك موهبة في إثارة التساؤلات حول كيفية تنظيم عالمنا. وكانت آخر مساهماته في هذا المجال، ذلك التهديد الذي ألقاه بنقل مقر تأسيس شركته تسلا للسيارات الكهربائية من ديلاور إلى تكساس، المُحبة للحرية. وجاء ذلك بعدما ألغت قاضية في ديلاور صفقة مدفوعات له تبلغ قيمتها 55.8 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ الشركات الأمريكية، أو ربما في التاريخ كله.

وتقفز هذه المرة التساؤلات التالية: ما مدى الثراء الذي يحتاج أن يكون عليه المرء؟ هل يتعين على الدول زيادة الضرائب على المليارديرات؟ حقيقة، أعتقد ذلك. فهذا سيؤدي إلى تحسين مُجتمعاتنا وتقليل الضرائب المفروضة على الأشخاص العاديين. وكيفية القيام بذلك تختلف حسب الاختصاص، لكن نقطة البداية تكمُن في إرساء مبدأ فرض الضرائب على المليارديرات.

أي نقاش يتطلب استبعاد الحُجج السخيفة، فغالبًا ما يرى أولئك الذين يدعمون فرض هذه الضرائب، أن المليارديرات هُم أشخاص سيئون. ربما بعضهم كذلك، بينما الآخرون ليسوا كذلك. لكن الفرائض لا يتم فرضها بالحكم على الشخصية. كذلك، علينا تجاهُل مُعارضي هذه الضرائب، الذين يصيحون بأنها ((سياسة الحسد)).

وترى إنغريد روبينز في كتابها الجديد ((مذهب الحد الأقصى للثروة))، بأن الجانب النفسي ليس له علاقة بهذه المُقترحات، ولا بأس بالمرة في تشخيصي بالغيرة من المليارديرات. فهذا لا يُغير السؤال: هل فرض الضرائب عليهم سيعود بالفائدة على المُجتمع؟.

حسنًا، إن أعدادهم في تزايد، وهُم نسبيًا يخضعون لضرائب أقل. في العام الماضي، حدَدَت مجلة فوربس 2,640 مليارديرًا حول العالم، أي بزيادة 19 مرة منذ عام 1987.

ووفقًا لتقارير مرصد الضرائب الأوروبي، فقد نَمَت الثروة العالمية بشكلٍ أسرع من الدخول، ونَمَت ثروة المليارديرات بأسرع وتيرة على الإطلاق. ويُشير المرصد إلى أن المليارديرات، بمُساعدة التهرُب الضريبي، يدفعون مُعدلات ضريبة دخل فعلية أقل من متوسط العُمال والموظفين الأمريكيين والفرنسيين.

والضرائب على الثروة تكاد تكون غير موجودة. لذلك، وباختصار، على الدول فرض الضرائب على المليارديرات، لأن هذا هو مكان تمركُز الأموال. ويُمكن فرض ضريبة خروج على أي شخص يُغادر البلاد هربًا من ضريبة الثروة، مثل النرويجيين الأثرياء الذين انتقلوا مؤخرًا إلى سويسرا.

يُعارض العديد من الأشخاص ذوي الدخل المُرتفع، مثل: المصرفيين، والمُحامين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، فرض الضرائب على المليارديرات، خوفًا من الوقوع في وضع خطير: ((أولًا جاؤوا من أجل إيلون ثم...)). في الواقع، قد يستفيد هؤلاء الأشخاص من ضرائب المليارديرات، حيث يتحملون هم أنفسهم الكثير من العبء الضريبي.

ويقترح الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي، فرض مُعدلات ضريبة تصل إلى 90 في المئة على الثروة التي تزيد على 2 مليار يورو، حيث يُلاحظ أن الولايات المُتحدة قد فرضت ضرائب مُماثلة على المليارديرات في الفترة من عام 1950 إلى عام 1980، وهي فترة شَهَدت نموًا اقتصاديًا مُثيرًا للإعجاب.

يقول بيكيتي إن فرض الضرائب على المليارديرات، سيسمح للحكومات بتخفيض الضرائب على المُمتلكات، والتي هي في واقع الأمر ضرائب ثروة تُفرض على الناس العاديين. كما يُمكن للحكومات استخدام العائدات لإنشاء صناديق ائتمانية للأشخاص في قاع المُجتمع، الذين عادةً لا يمتلكون أي ثروة. صحيح أن الحكومات لن تُنفق هذه الأمور بكفاءة مثالية لتعزيز رفاهية المُجتمع. لكن ماسك لن يفعل أيضًا.

تركه بثروة تُقدر بحوالي 2 مليار دولار أو نحو ذلك، لن يكون بمثابة عقوبة هذه ليست الثورة البلشفية، فستظل ثروته كافية لإلهام المُبتكرين في المُستقبل. بل إن الضرائب قد تكون في صالح أحفاد ماسك. إن الورثة الأغنياء الذين قابلتهم من فُقدان الهدف، مع قضاء ساعات لا نهاية لها في تجنُب الضرائب، وخلافات عائلية حول من سيحصل على ماذا، والقلق (الذي غالبًا ما يكون مُبررًا)، من أن الجميع يُريدون خداعهم، والخوف من الأماكن العامة.

أشك أن رغبة ماسك في الحصول على 55.8 مليار دولار، نابعة من هوسه بـ ((رقمه)) أو ثروته المُقدرة، حاليًا بحوالي 200 مليار دولار.

وكما يُشير صديق أوروبي ثري، فإن هذا الهوس أقوى بين الأثرياء الأمريكيين، فقد أصبحت ((أرقامهم)) تُمثل هويتهم، بينما يُرجح أن الأثرياء الأوروبيين يستمدون هويتهم أكثر من علامات طبقتهم التقليدية، مثل خلفية العائلة والتعليم والأذواق الثقافية.

والعديد من المليارديرات الأمريكيين يؤيدون عودة ترامب للرئاسة، لأن تخفيضات الضرائب التي يقترحها ستُحافظ على أرقامهم، لكنهم يغفلون العنوان الرئيس: ازدراء ترامب للانتخابات وسيادة القانون، يُهدد الاستقرار المُجتمعي، الذي يعد ضرورة للحفاظ على الثروة.

وأصبح فرض الضرائب على المليارديرات مؤخرًا، أكثر قابلية للتطبيق، فمنذ عام 2017، جعل التبادل التلقائي مُتعدد الأطراف للمعلومات المصرفية، والتي تُطبقه حاليًا أكثر من 100 دولة، من الصعب إخفاء الأموال. و

فرض الضرائب على عدد قليل جدًا من الناس، أمر بسيط من الناحية الإدارية. ويُقدر مرصد الضرائب الأوروبي، أن ضريبة ثروة بنسبة 2 في المئة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ستجمع 42 مليار دولار سنويًا، من 499 مليارديراً الموجودين في دول الاتحاد.

وقد تمتد ضريبة أكثر طموحًا، لتشمل الأشخاص الذين يقتربون من أن يصبحوا مليارديرات. ويمكن أن يحكم بأن ضريبة الثروة في الولايات المُتحدة غير دستورية، لكن قد تتمكن الحكومة من تعديل ضرائب الدخل للأفراد بناءً على ثروتهم.

بطريقة أُخرى، يُمكن للولايات المُتحدة رفع الضرائب على العقارات، وفرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية الضخمة، وسدّ الثغرات الضريبية المُصممة للأثرياء. يُمكن تطبيق ذلك بالتأكيد. لكن لم تقم الدول بهذا جزئيًا، لأن المليارديرات قد سيطروا على العديد من الأنظمة السياسية، وهذا ما يمنحنا سبباً آخر لتقليل ثرواتهم.

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